Viveca Lindfors kärkkyy mitalia EM-jäiltä – lyhytohjelmasta tuli ennätyspisteet

Viveca Lindfors avasi vahvasti taitoluistelun EM-kisat Valko-Venäjän Minskissä. Lindfors luisteli keskiviikkona lyhytohjelmassa vakuuttavasti ja saavutti ennätyspisteensä 65,61. Lindfors lähtee lopulliset sijoitukset ratkaisevaan perjantain vapaaohjelmaan neljänneltä sijalta.

EM-pronssi on täysin mahdollinen, sillä kolmanneksi lyhytohjelmassa yltänyt Sveitsin Alexia Paganini on suomalaisen edellä vain 0,03 pisteellä. Lindfors on parhaimmillaan sijoittunut EM-tasolla kahdeksanneksi kolme vuotta sitten. Suomen viimeisin mitali taitoluistelusta on Kiira Korven EM-hopea vuodelta 2012.

Lindfors sai lyhytohjelmaansa lennokkaan lähdön, kun vaikea yhdistelmä kolmoislutz-kolmoistulppi meni nappiin. Ainoa pieni kauneusvirhe sattui kolmoisflipin alastulossa.

– Hyvin meni. Tavoitteenani oli puhdas ohjelma ja se täyttyi, 20 vuotta ensi keskiviikkona täyttävä Lindfors tiivisti STT:lle puhelimitse.

Lindforsin aiemmat ennätyspisteet 63,56 syntyivät marraskuussa Tallinnassa.

Peltosella "ok suoritus"

Suomen toinen kilpailija Emmi Peltonen ei pystynyt Lindforsin tavoin aivan yhtä täydelliseen suoritukseen. 19-vuotiaan Peltosen pisteet 58,06 riittivät kuitenkin lyhytohjelman kymmenenteen sijaan. Hänen ennätyspisteensä ovat 60,48 Espoon Finlandia Trophystä viime syksyltä. Peltonen on parhaimmillaan ollut EM-kisojen kokonaistuloksissa yhdeksäs.

– Ihan ok suoritus. Kolmoistulppi-kolmoistulppi-yhdistelmä ei tullut, vaan jälkimmäinen hypyistä jäi kahteen kierrokseen. Lisäksi soolokolmoisritissä oli huono alastulo, Peltonen perkasi ja sanoi lähtevänsä luottavaisin mielin vapaaohjelmaan.

Lyhytohjelman kaksi parasta luistelijaa erottuivat omille kymmenluvuilleen. Venäjän 16-vuotias Alina Zagitova saavutti pisteet 75,00 ja hänen maannaisensa Sofia Samodurova 72,88. Zagitovan kaulaan pujotettiin kultamitalit viime vuonna sekä olympialaisissa että EM-kisoissa.