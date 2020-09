Voimisteluliitolta julkinen varoitus valmentajalle – rikkoi liiton kurinpitosääntöjä alaikäisiä valmentaessaan

Suomen Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on määrännyt voimisteluvalmentajalle julkisen varoituksen. Kyse on kahdesta eri alaikäisen voimistelijan valmennustilanteeseen liittyvästä tapahtumasta, joissa valmentaja oli kurinpitovaliokunnan mukaan rikkonut liiton kurinpitosääntöjä.

Liitto kertoi, että rikotut säännöt koskivat fyysisen tai henkisen koskemattomuuden uhkaamista tai loukkaamista ja loukkaavan tai halveksivan kielen tai eleiden käyttämistä.

Julkinen varoitus on ensimmäinen, jonka Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on määrännyt.

– Haluamme taata jokaiselle voimistelijalle ja voimistelutoimijalle turvallisen fyysisen, sosiaalisen ja henkisen ympäristön voimistella ja olla mukana, Voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso sanoi tiedotteessa.

Laakso kertoi STT:lle, ettei voi kertoa tarkemmin varoitukseen johtaneesta toiminnasta.

– Julkinen varoitus on uusi rangaistusmuoto. Kyseessä ei ole toimitsijakielto. Kyseessä on rangaistus, josta halutaan kertoa muillekin, mutta kurinpitolautakunta ei erittele tapahtumia. Minulla ei ole mahdollisuuksia kertoa, mitä on tapahtunut, Laakso sanoi.

STT ei tavoittanut varoituksen saanutta valmentajaa. Hänen seuransa kertoi, että valmentajan työsopimus on purettu heinäkuun lopussa.