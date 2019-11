Voitot ja vaatimukset yhdistävät Panthersia – Kapteeni Barkovin mukaan joukkueessa ei ole vapaamatkustajia

Aleksander Barkov sanoo tyytyväisenä, että Florida Panthersin kopissa on aina ollut todella hyvä yhteishenki – ja niin on nytkin, vaikka joukkueen kokoonpano vaihtui paljon viime kaudesta.

– Tietysti voitot auttavat paljon. Me olemme voittaneet pelejä, ja ne yhdistävät joukkuetta tosi paljon, Panthersin kapteeni selittää.

Barkov muistuttaa Panthersin pelanneen hyvän alkukauden. Florida (10–5–5) on 25 pisteellään kolmantena Atlantin divisioonassa, jonka kärjessä on 29 pistettä koonnut Boston Bruins ja toisena pisteen Floridaa edellä Montreal Canadiens.

Kapteeni sanoo myös kovan vaatimustason lisänneen porukan yhteishenkeä. Jokaiselta on pyydetty sataprosenttista sitoutumista jokaiseen treeniin, otteluun sekä vaihtoon, ja jokainen on sen tehnyt. Kaikki haluavat tehdä parhaansa joukkueen eteen.

– Kaikki ovat hyviä äijiä ja hyviä ihmisiä jään ulkopuolella. Jokainen tekee kovasti hommia, eikä ole ainuttakaan vapaamatkustajaa.

Yhdessä syömässä

Panthers sai viime kauden jälkeen uusia pelaajia, kuten maalivahti Sergei Bobrovskin, puolustaja Anton Strålmanin sekä hyökkääjät Brian Boylen ja Brett Connollyn. Uudet kaverit on toivotettu tervetulleeksi esimerkiksi pelireissuilla, kun koko joukkue käy välillä yhdessä syömässä. Toisinaan liikutaan pienemmissä ryhmissä.

– Esimerkiksi minä olen käynyt venäläisten (Bobrovski ja Jevgeni Dadonov) kanssa syömässä, Barkon mainitsee.

Oman kortensa joukkuehengen kekoon on tuonut ensimmäistä kauttaan Panthersia luotsaava päävalmentaja Joel Quenneville. Barkov kehuu joukkueen käskyttäjää ja muistuttaa, että tämä on voittanut lähestulkoon kaiken jääkiekossa ja tietää, kuinka se tehdään.

Quenneville on valmentanut NHL:ssä tähän mennessä 1 655 runkosarjan ottelua ja ottanut niistä 900 voittoa. Se on kautta aikojen toiseksi eniten otteluita ja voittoja Stan Bowmanin jälkeen. Hänellä on 1 244 voittoa 2 141 ottelusta. Quenneville on voittanut kolme Stanley Cup -mestaruutta Chicago Blackhawksissa: vuosina 2010, 2013 ja 2015.

Jokainen raataa aina sata lasissa

Barkov kertoo Quennevillen tuoneen joukkueeseen kokemuksen ja kurin lisäksi myös vaatimustason, josta ei tingitä.

– Jokainen on valmis tekemään hommia sata lasissa. Senkin takia tässä joukkueessa on kiva olla. Mukava tehdä hommia joka päivä ja kehittyä sekä pelaajana että ihmisenä, Barkov myhäilee.

Oman osuutensa joukkueen yhteishengen eteen tekee myös Barkov, jonka pelipaidan rintamukseen ommeltiin reilu vuosi sitten kapteenin C-kirjain. Hän kuvailee kapteenin tehtävää suureksi kunniaksi hyvin sitoutuneessa joukkueessa.

– Me yritämme voittaa Stanley Cupin ja teemme kaikkemme sen eteen. On suuri kunnia olla yksi tämän joukkueen johtajista, hän kehuu joukkojaan.