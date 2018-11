Vuodet vierivät, ikinuori Kohonen jaksaa painaa – Salibandylegenda jahtaa lauantaina alkavassa MM-turnauksessa uransa neljättä kultaa

Ei miesten MM-salibandya ilman Mika Kohosta. Väite pitää suurelta osin paikkansa, sillä pelaajalegenda Kohoselta on jäänyt väliin vain lajin ensimmäinen MM-turnaus vuonna 1996.

Kaksi vuotta myöhemmin hän oli mukana Tshekin MM-kisoissa, joissa Suomi sijoittui kolmanneksi. Yksi iso osa salibandyhistoriaa alkoi tuolloin, ja Tshekissä Kohosen MM-tarina myös päättyy.

Kohonen, 41, on mukana Suomen joukkueessa, joka aloittaa maailmanmestaruuden tavoittelun lauantaina Prahassa. Konkaripelaaja odottaa kisoja suurella innolla.

– Mikään ei ole muuttunut päivittäisessä tekemisessäni, ajatuksissani, tavoitteissani tai unelmissani. Urheilu on intohimo ja rakkaus, Kohonen sanoo.

Rakkaus urheiluun tuskin sammuu, mutta kuluva kausi jää Kohosen viimeiseksi. Ura päättyy tutussa ympäristössä Jyväskylässä, sillä Kohonen palasi täksi kaudeksi kasvattajaseuraansa Happeeseen.

– Kelloa vastaan kukaan ei voita. Treenattavaa on enemmän, ja on treenattava oikein. Syöminen, painon vahtiminen ja palautuminen. Kaikki vaatii triplamäärän töitä, Kohonen vertaa eroa nykyhetken ja nuoruusvuosiensa välillä.

Vaikka vauhti hidastuu, ikä tekee urheilijalle myös hyvää. Kohonen mainitsee esimerkiksi pelikäsityksen asiana, joka on kehittynyt kokemuksen karttuessa.

– Täytyy kilpailla omilla aseillaan, ja olen mukauttanut hirveästi pelityyliäni.

Kohonen on kärsinyt urallaan pahasta polvivammasta, joka oli vähällä päättää pelaamisen jo vuosia sitten. Hän on kertonut haastatteluissa avoimesti, että kivut veivät unet ja seurauksena oli masennus.

Ongelmat ovat jääneet taakse, ja Kohonen vakuuttaa olevansa paremmassa fyysisessä kunnossa kuin vuosiin.

Kaikki pelipaikat kelpaavat

Päävalmentaja Petteri Nykky valitsi Kohosen MM-miehistöönsä puolustajana, vaikka suuri yleisö tuntee mailataiturin hyökkääjänä. Puolustajan paikka on Kohoselle tuttu etenkin lähivuosien seurajoukkueuralta.

– Kun Nykky kopauttaa, olen valmis mille tahansa paikalle, hän kuittaa.

Kohosen meriittilista on poikkeuksellinen: kymmenet MM-kisat, joista kolme kultaa, viisi hopeaa sekä kaksi pronssia, viisi valintaa vuoden parhaaksi salibandynpelaajaksi maailmassa, 188 miesten maaottelua ja niin edelleen.

Kohonen on pelannut ison osan urastaan Ruotsin pääsarjassa, jota yleisesti pidetään maailman parhaana salibandyliigana.

Prahassa hän nousee ennätysmieheksi, sillä kukaan ei ole pelannut yhtä monessa MM-turnauksessa.

– Ekoissa MM-kisoissani kaikki oli uutta ja jännää. Nyt on ennemmin levollinen ja rauhallinen olo. Koskaan ei kuitenkaan ole rutiininomaista pelata MM-kisoissa.

Suomi puolustaa turnauksessa kahden vuoden takaista MM-kultaansa. Mestaruuden uusiminen on suuren työn takana, sillä lajin suurmaa Ruotsi, vahva Sveitsi ja isäntäjoukkue Tshekki ovat kovia vastustajia.

Työ saattaa löytyä salibandysta

Kohosen ura päättyy kotimaan liigakauden jälkeen. Vielä on hieman hämärän peitossa, mitä hän sen jälkeen tekee. Kohonen on ollut tällä kaudella työharjoittelussa henkilöstöpalveluyrityksessä ja oppisopimuskoulutuksessa Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa.

On mahdollista, että hän jää salibandyn pariin.

– Ruotsin liiton kanssa on puhuttu, että haluaisivat minut töihin. Samoin on ollut puhetta vanhan seurani Storvretan kanssa. Perheen koti on Uppsalassa, ja sinne asiat ovat juurtuneet.

Lauantain MM-avauksessaan Suomi joutuu kovimpaan mahdolliseen testiin, kun vastaan asettuu Ruotsi.