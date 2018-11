Vuohijoki nosti uudet SE-raudat: "Hyvässä vauhdissa ollaan"

Rovaniemen Reippaan Anni Vuohijoki on nostanut 213 kilon yhteistuloksen painonnoston MM-kisoissa Turkmenistanissa. Vuohijoki kilpailee 64 kilon sarjassa, ja hänen MM-kisatuloksensa ovat uuden sarjan Suomen ennätyksiä.

Ashgabatissa uudet painoluokat ovat ensi kertaa käytössä MM-tasolla. Naisilla ja miehillä on kymmenen painoluokkaa aiemman kahdeksan sijaan. Käytäntö on sama muissakin arvokisoissa kuin MM-tasolla, mutta olympialaiset tekevät poikkeuksen. Niissä nostetaan seitsemässä sarjassa.

Vuohijoki tempaisi kolmannellaan 95 kiloa.

– Kilpailussa oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tempauksessa tangon keveys meinasi yllättää, kun kunto on noussut syksystäkin melkein kympillä. Esimerkiksi ponnistus on noussut, ja sitä kautta tangon liikerata on parantunut. Kolmannella kaikki meni kohdalleen, Vuohijoki kertoi Painonnostoliiton nettisivuilla.

Tempauksen 95 kiloa on raskain rautamäärä, minkä Vuohijoki on tempaissut missään sarjassa. Rion olympialaisissa hän kilpaili 63-kiloisissa, jossa nosti EM-pronssia viime keväänä.

Työnnössä 114 kilon työntö ei kelvannut tuomareille, mutta sen perään nousivat 115 ja 118 kiloa. Se sivuaa Vuohijoen ennätystä.

– Kun tavoitteena on tässä olympiadissa 220 ja tänä vuonna yli 210, niin hyvässä vauhdissa ollaan, Vuohijoki kertasi.

Hän iloitsi myös siitä, että sai sinclair-pisteinä (277,043) kokoon enemmän kuin Karoliina Lundahl MM-urallaan. Lundahl on MM-kisoissa mukana Suomen kongressiedustajana.

Sijoitus ratkeaa alkuillasta

Vuohijoki on B-ryhmän jälkeen yhdeksäntenä, ja sijoitus ratkeaa myöhemmin tänään nostavan A-ryhmän jälkeen.

Saman painoluokan C-ryhmässä Turun Atleettiklubin Saara Leskinen nosti yhteistuloksen 198 (90+108).

– Tempaukset tuntuivat tosi hyviltä. Toiseen nostoon tuli tosi pitkä tauko, ja jatkossa pitää harjoitella tällaisia tilanteita varten entistä paremmin. Työnnössä voimat olivat kohdillaan, mutta ylöstyönnön tekniikkaa pitää saada vakiinnutettua, Leskinen kommentoi Painonnostoliiton sivuilla.