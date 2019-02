Vuosi 2023 jäi näkemättä – Matti Nykänen 2013: ”Toivottavasti elän kymmenen vuoden päästä onnellisesti parisuhteessa”

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 16.7.2013 Matti Nykäsen 50-vuotispäivän kunniaksi.

Missä tilanteessa Matti Nykänen näkee itsensä kymmenen vuoden kuluttua, vuonna 2023?

– Tulipa paha...Toivottavasti olen naimisissa ja elän onnellisesti parisuhteessa. Se olisi hieno homma.

Nykäsen edellinen, yli kaksi vuotta kestänyt parisuhde Susanna Ruotsalaisen kanssa kariutui yllättäen keväällä. Onnellisuuttaan julkisuudessa usein painottaneen kihlaparin ounasteltiin tanssivan häitä tänä kesänä, mutta toisin kävi.

– Hän vain lähti kotoa pois. Siihen on syy, mutta minä en viitsi sitä paljastaa. En halua loukata ja pilata hänen elämäänsä. Se syy ei ollut minun aiheuttamani.

Ruotsalainen on kertonut julkisuudessa, että suhde oli epävarmalla pohjalla ja Nykäsen kaljoittelu pilasi sen.

– Se on vääristynyt kuva, että minä olisin hylännyt hänet ja ajanut kotoa pois. Sekään ei pidä paikkaansa, että kalja olisi tuhonnut suhteemme. Meillä oli sataprosenttinen luottamus toisiimme. Tai ainakin minulla oli häneen.

Nykänen on päässyt pahimman pettymyksen yli. Hän viihtyy itsekseen.

– Tällä hetkellä en tarvitse suhdetta ollenkaan. Minulla ei ole mitään ajatusta lähteä etsimään tyttöystävää tai ruveta seurustelemaan. Asiat ovat yksinkertaisesti helvetin hyvin näin.

Nykäsestä huokuu nykyisin rentous. Takavuosina hän oli haastattelutilanteissa hyvinkin levoton.

– Jos on itsensä kanssa balanssissa, tietää mitä tekee, ei kurkota kuuta taivaalta ja menee niillä mitä on, silloin on hieno elää, Nykänen kuvailee.

– Kun kaveri kävi minua sairaalassa katsomossa, hän kysyi, miten voit olla noin tyyni, etkä kiroile tai räyhää. Minä sanoin, että ei tässä mene kaikki päin persettä: asiat pitää ottaa niin kuin ne ovat. Sen minä olen elämässä oppinut.

Vapaa-aikoinaan Nykänen rentoutuu samalla tavoin kuin miljoonat maanmiehensä.

– Käyn soutelemassa Tuomiojärvellä, lenkkeilemässä, saunomassa ja kalastamassa lohilammikolla. Ne ovat minulle tärkeitä juttuja.

Televisiosta Nykänen katselee mieluiten historiaan ja luontoon liittyviä ohjelmia.

– Totta kai katson myös elokuvia, mutta sellaista actionia näin keikoillakin, joten ne eivät ole sellaista rauhoittavaa vastapainoa.

Matti-elokuvan Nykänen on katsonut lähinnä huvittuneena.

– En tiedä, olenko ylpeä siitä, mutta ei se huono elokuva ole. En tyrmää sitä, mutta minua naurattaa jokainen pätkä. Fiktiota ja väritystä tietysti on kuten pitää vähän ollakin. Esimerkiksi elokuvan Nick Nevada ei ole ollut ikinä managerini.