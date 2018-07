WRC2-luokassa juhlittiin suomalaisten kaksoisvoittoa

Suomen MM-rallissa nähtiin myös sinivalkoiset voitonjuhlat, kun Eerik Pietarinen ajoi ykköseksi WRC2-luokassa yksityistallin Skodalla. Uran ensimmäinen voitto MM-sarjassa tuli yli minuutin erolla ennen Hyundailla ajavaa maanmiestä Jari Huttusta.

– Tämä oli hieno viikonloppu. Ajettiin ihan hyviä pätkäaikoja. Joillain erikoiskokeilla oli vähän liian varmaa menoa. Välillä koetettiin ihan tulla. Isoin voitto tämä on minun urallani, Pietarinen tunnelmoi kisan jälkeen.

Pietarinen on vakuuttanut parin viime vuoden aikana SM-sarjassa. Tähtäin on asetettu ulkomaille.

– Seuraavaksi ajetaan SM-sarja loppuun. Sen jälkeen olisi kiva päästä ulkomaille. Varsinkin asvaltilla olisi kiva päästellä. Yritetään myös ajaa MM-sarjassa vielä tänä vuonna, Pietarinen suunnitteli.

– Tavoite on päästä ensi kaudeksi WRC2-luokkaa ajamaan säännöllisesti. Se on iso haaste, mutta sen eteen me tehdään kaikkemme.

Kolmoisvoitto jäi harmittavan lähelle

WRC2-luokassa myös suomalaisten kolmoisvoitto oli todella lähellä. Rallisensaatio Kalle Rovanperä dominoi pikkuluokkaa aina lauantai-iltaan asti. Raju isku auton etupäähän kuitenkin pilasi unelman voitosta.

Sunnuntaina Rovanperä hyökkäsi vielä rajusti, mutta kolmas sija ja brittikuski Gus Greensmith jäi lopulta vaivaisen 1,9 sekunnin päähän.

– Parin kilometrin päähän se kolmostila jäi. Ralli meni kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin, 17-vuotias toisen polven kuljettaja tokaisi.

– Sille lauantai-illan osumalle me emme voineet mitään. Siihen kohtaan ei ollut nuotissa laitettu mitään, enkä vieläkään tiedä, mihin me oikein osuttiin. Se (iskunvaimennin) vaan nyt särkyi. Rallissa ei ole huonoa tuuria, mutta meillä oli kivi, selvästi pettyneen oloinen nuorukainen jatkoi.

Rovanperän vauhti luokassa oli mykistävää. Kilpailussa ajettiin 23 erikoiskoetta, joista Rovanperä hurjasteli 16 luokan pohja-aikaa.