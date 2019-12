"Wadalla on halu, asiantuntemus ja lailliset keinot kitkeä vilppi ja korruptio"

Kuusi vuotta Maailman antidopingtoimistoa Wadaa johtanut Craig Reedie pitää dopinginkäyttöä vastaan taistelevaa järjestöään vahvempana kuin koskaan. Reedie perustelee näkemystään Wadan tavalla puuttua Venäjän urheilun dopingongelmiin.

Wadan mukaan Venäjällä on valtion johtama dopingohjelma, ja maassa manipuloidaan testituloksia.

Vyyhti alkoi purkautua Richard McLarenin raportista, joka julkaistiin vuonna 2016. Raportti paljasti muun muassa laajaa vilppiä Sotshin talviolympialaisista vuonna 2014 ja dopingin peittelyä eri lajeissa vuosina 2011–2015.

– Venäjän dopingkriisi pohjusti Wadan tutkimuskomitean perustamisen. Sen työ johti joulukuun 9. päivä tehtyyn päätökseen sulkea Venäjä neljäksi vuodeksi kansainvälisestä urheilusta, Reedie kommentoi jäähyväisviestissään.

Britti Reedien, 78, jakso Wadan johdossa päättyi virallisesti tiistaina, vuoden 2019 lopussa. Hänen seuraajansa on Puolan urheilusta vastaava ministeri Witold Banka.

Venäjä oli maana sivussa jo Rion 2016 kesäolympialaisista ja Pyeongchangin 2018 talviolympialaisista. Uusi Wadan päätös koskisi myös Tokion kesäolympialaisia 2020 ja Pekingin talviolympialaisia 2022. Venäjän valitettua asia etenee Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n käsittelyyn.

– Koko prosessin ajan Wada on osoittanut, että sillä on halu, asiantuntemus ja lailliset keinot kitkeä vilppi ja korruptio, Reedie sanoi.

Useiden arvokisojen mitalit ovat menneet uusjakoon, kun säilytettyjä dopingnäytteitä on tutkittu uudelleen. Sotshin 2014 olympialaisten osalta työ on yhä kesken.

Testitiedosto puutteellinen

Wada vaati pitkään Venäjää paljastamaan Moskovan antidopinglaboratorion testitiedot lisätutkimuksia varten. Venäjä luovutti tiedot vasta alkuvuodesta 2019, mutta ne eivät olleet Wadan mukaan kattavat eivätkä alkuperäiset.

Wada on verrannut testitietoja ilmiantajalta 2017 saamaansa kopioon ja todennut, että satoja positiivisia testituloksia on poistettu. Osa poistoista on tehty 2016 tai 2017, mutta merkittäviä muutoksia on tehty vielä joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019.

Lisäksi viime metreillä testitiedostoon on Wadan mukaan lisätty väärennettyjä todisteita, joiden tarkoitus on ollut esittää, että Venäjän dopingjärjestelmän paljastanut entinen antidopingjohtaja Grigori Rodtshenkov olisi väärentänyt testitietoja voidakseen kiristää rahaa urheilijoilta.

Wadan mukaan testitiedoista on poistettu aineistoa, joka todistaa erään laboratoriotyöntekijän olleen osallisena dopingin peittämisessä. Kyseinen laboratoriotyöntekijä on Venäjän todistaja useissa tapauksissa.