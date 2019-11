Wadalle suositellaan kovaa Venäjä-rangaistusta – neljä vuotta pannaa kaikesta urheilusta

Maailman antidopingtoimisto Wadan komitea suosittaa, että Venäjälle langetetaan neljän vuoden panna urheilukilpailuihin. Wada kertoi komitean suosituksesta maanantaina nettisivuillaan.

Brittiläisen lakimiehen Jonathan Taylorin johtama komitea tutki Venäjän Wadalle toimittamaa dopinglaboratoriodataa ja totesi datassa olevan poistettuja tai muutettuja tietoja.

– Moskovan data ei ole kaiken kattavaa eikä täysin autenttista, komitean raportissa todetaan.

– Tämä on erittäin vakava osoitus datan autenttisuutta koskevien määräysten toteuttamatta jättämisestä.

Wada päättää kokouksessaan Venäjän kohtalosta 9. joulukuuta. Jos päätös on komitean suosituksen mukainen, Venäjä ei voi osallistua joukkueillaan suuriin urheilukisoihin neljän vuoden aikana eikä myöskään isännöidä suuria urheilutapahtumia.

Näin ollen esimerkiksi Tokion ensi vuoden kesäolympialaiset ja Pekingin vuoden 2022 talviolympialaiset kilpailtaisiin ilman Venäjää, vaikka dopinghistoriansa puhtaaksi osoittavat venäläisurheilijat voisivatkin kilpailla neutraalin lipun alla.

Venäjä on myös yksi järjestäjämaista ensi kesän jalkapallon miesten EM-lopputurnauksessa, ja Suomi on ensi lauantain lohkoarvonnassa mahdollista arpoa Venäjän ja Tanskan isännöimään lohkoon.

– Jos suurkilpailun järjestelyoikeus on jo myönnetty Venäjälle, tuosta oikeudesta on luovuttava ja tapahtuma siirrettävä toiseen maahan, paitsi jos tuo on laillisesti tai käytännöllisesti mahdotonta. Lisäksi Venäjä ei voi hakea (seuraavaa päätettävää eli) vuoden 2032 kesäolympialaisia ja -paralympialaisia, raportissa suositellaan.