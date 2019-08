Eva Wahlström säilytti nyrkkeilyn WBC-liiton ylemmän höyhensarjan MM-tittelinsä varhain tänä aamuna Suomen aikaa Las Vegasissa. Arvostelutuomarit eivät saaneet eroa Wahlströmin ja hänen vastustajansa Yhdysvaltain Ronica Jeffreyn välille, joten kymmeneräinen ottelu päättyi ratkaisemattomana.

– Minusta tasapeli on kelpo päätös. Ei olisi ollut väärin, jos he olisivat antaneet voiton Jeffreylle, sillä hän oli mahtava. Sanoin hänelle, että hän on minun uusi lempiottelijani, Wahlström kertoi Iltalehden mukaan ottelun jälkeisessä kehähaastattelussa.

Wahlström puolusti MM-vyötä viidennen kerran. Hän on hallinnut mestaruusvyötä huhtikuusta 2015.

Wahlströmin piti alun perin otella Meksikon Yareli Lariosia vastaan, mutta tämä vetäytyi kamppailusta.

Wahlström, 38, on voittanut ammattilaisurallaan 22 ottelua, hävinnyt kerran ja otellut kaksi ratkaisematonta. Jeffrey, 36, oli ennen Wahlström-koitosta voittanut urallaan 17 ottelua ja hävinnyt yhden.

Wahlströmin ainut tappio tuli viime joulukuussa legendaarisessa New Yorkin Madison Square Gardenissa, jossa suomalainen taipui Irlannin Katie Taylorille kaikin tuomariäänin. Tuolloin Wahlström yritti vallata WBA- ja IBF-ammattinyrkkeilyliittojen keskisarjan maailmanmestaruuden.