Warriors jyskytti yhdeksänteen peräkkäiseen voittoonsa

Kolmatta peräkkäistä NBA-koripalloliigan mestaruuttaan tavoitteleva Golden State Warriors otti yhdeksännen peräkkäisen voittonsa kukistamalla Washington Wizardsin 126–118. Stephen Curry heitti 38 pistettä ja upotti 24 heitostaan 14.

– Yritämme kerätä vauhtia. Ymmärrämme mitä mestaruuden voittaminen tarkoittaa. Meillä on edessämme isoja haasteita, joihin meidän pitää keskittyä, Curry sanoi.

Warriorsin peli yskähteli alkukaudesta, mutta runkosarjan ohitettua puolivälin joukkueen mestaruusjuna näyttää puksuttavan vahvasti eteenpäin. Akillesjänteen katkeamisen aiheuttamalta pitkältä sairauslomalta palannut keskushyökkääjä DeMarcus Cousins pelasi kauden kolmannen ottelunsa ja keräsi 17 pistettä, kuusi levypalloa, kolme syöttöä ja yhden torjunnan.

– Se on ällistyttävää. Hän oli vuoden sivussa ja kolmen pelin jälkeen hän on löytämässä rytminsä. Me jatkamme parantamista ja hän jatkaa parantamista, Curry sanoi.