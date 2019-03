Warriorsin saippuaooppera jatkui voitolla Houstonista

Hallitseva mestari Golden State Warriors katkaisi Houston Rocketsin yhdeksän ottelun voittosarjan ja otti 106–104-voiton NBA-koripalloliigan pudotuspelikevättä enteilevässä länsilohkon huippujoukkueiden kohtaamisessa. Warriorsin kokoonpanosta puuttui nilkkavaivainen supertähti Kevin Durant, mutta keskushyökkääjä DeMarcus Cousins keräsi kauden ennätyspisteensä 27 sekä kahdeksan levypalloa ja seitsemän korisyöttöä.

Cousins vertasi Warriorsin keräämää mediahuomiota saippuaoopperasarjaan As the World Turns, joka pyöri CBS-kanavalla 1956–2010. Cousins kertoi äitinsä katselleen sarjaa joka päivä.

– Olen varma, että olette kuulleet siitä – As the World Turns. Äitini kutsui sitä hänen tarinoikseen. Katselin sitä hänen kanssaan, ja joka jaksossa oli jotain. Sellaiseksi tämä on muuttunut – As the World Turns, Cousins sanoi ESPN:n mukaan.

Joukkueet olivat vastakkain viime kevään pudotuspeleissä länsilohkon finaaleissa, ja Golden State rutisti jatkoon voitoin 4–3. Tämän kauden kolme edellistä runkosarjakohtaamista olivat päättyneet Houstonin voittoihin.

Houstonin James Harden heitti 29 pistettä, mutta sai 12 kolmosyrityksestään sisään vain kaksi.