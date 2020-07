Washingtonin maalivahdille iski mysteerivamma NHL:n pudotuspelien alla, Kevin Lankisen eteen palasi tuttu muuri

Jääkiekkoliiga NHL:n pudotuspelien alla monen joukkueen maalivahtiosastolla kuhisee. Boston odottaa Tuukka Raskin kuntoutumista sormimurtumasta, kun samalla Bostonin päävastustajiin lukeutuva Washington sai maalivahtirintamalla ikävän takaiskun.

Washington Postin mukaan venäläismaalivahti Ilja Samsonov on loukkaantunut, eikä matkusta joukkueensa mukana pudotuspelien keskukseen Torontoon. Samsonov on nimellisesti Washingtonin varamaalivahti, mutta hän on torjunut tällä kaudella Braden Holtbya paremmilla tilastoilla. Washingtonin valmentaja Todd Reirdenin mukaan kyse ei ole koronavirustartunnasta, mutta hän ei myöskään ole suostunut tarkentamaan Samsonovin vamman nimikettä tai laatua.

– Hänen menettämisensä pudotuspeleistä on pettymys, mutta se on oikea päätös tässä kohtaa. Hän saa tarvitsemansa hoidon ja on valmiina sitten, kun seuraava kausi alkaa, Reirden sanoi Washington Postille.

Aivotärähdyksistä kärsinyt maalivahti Corey Crawford on puolestaan TSN:n mukaan palannut Chicagon harjoituksiin ja torjunut lauantaina jo laukauksia. Chicago aloittaa pudotuspelit Edmontonia vastaan 1. elokuuta.

Crawfordin paluu tarkoittaa sitä, että Suomen maajoukkueen kultavahti Kevin Lankinen saa tuskin peliaikaa pudotuspeleissä. Lankinen lähtee pudotuspeleihin lähtökohtaisesti Chicagon kolmosveskarina.