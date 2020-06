Watford ei saanut hajurakoa putoamisviivaan – Ings maalasi kahdesti Southamptonin voitossa

Jalkapallon Englannin Valioliigan maalikuninkuudesta kilvoitteleva Danny Ings oli pääosassa, kun Southampton haki sarjan sunnuntain ainoassa pelissä 3–1-vierasvoiton Watfordista. Ings viimeisteli kahdesti, ja Watford pysyy yhä tiukasti putoamispeikon kiusattavana.

Watfordilla oli pulmia jo ennen peliä, sillä seura esti kolmen pelaajan osanoton Southampton-kohtaamiseen. Andre Gray, Nathaniel Chalobah ja Domingos Quina juhlivat Grayn syntymäpäivää perjantaina, ja juhlissa rikottiin koronavirusrajoitusten tuomaa kuuden henkilön maksimirajaa. Seura ilmoitti suojelevansa "pelaajien, henkilökunnan ja virkailijoiden terveyttä ja turvallisuutta", eikä kolmikko päässyt peliin.

Ingsillä on nyt koossa 18 maalia, ja hän on maalitilastossa toisena yhden perässä Leicesterin Jamie Vardya. Watfordilla puolestaan on kasassa 28 pistettä, vain piste enemmän kuin putoamisviivan alla olevilla Bournemouthilla ja Aston Villalla. West Hamilla on myös 27 pistettä, ja sarjajumbo Norwichilla 21.