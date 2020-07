Watford kukisti lannistuneen Norwichin ja käytännössä sinetöi joukkueen putoamisen

Teemu Pukin edustaman Norwichin putoaminen jalkapallon Englannin Valioliigasta on enää sinettiä vaille varma. Liigan viimeiselle paikalle kauan sitten jämähtänyt Norwich oli pakkovoiton edessä Watfordin vieraana, mutta joukkue taipui 1–2-tappioon.

Viimeisessä säilyjän paikassa kiinni oleva Watford kartutti pistesaldonsa 31:een. Norwichin putoaminen takaisin Mestaruussarjaan on käytännössä varma, sillä joukkue on kymmenen pistettä Watfordia perässä, kun jäljellä on enää neljä ottelua.

Norwich on hävinnyt kaikki viisi koronatauon jälkeistä liigaotteluaan maalierolla 1–11.

Norwich sai otteluun erinomaisen alun, kun argentiinalaislaituri Emiliano Buendia sivalsi jo 4. minuutilla vasemman jalan laukauksensa ohi Watford-maalivahti Ben Fosterin. Kotijoukkue tuli kuitenkin tasoihin kymmenen minuutin pelin jälkeen toppari Craig Dawsonin puskulla.

Ratkaisumaalin kotijoukkueelle iski komealla tavalla Danny Welbeck, vaikka Norwich-puolustus tilannetta avittikin. Laituri Ismaila Sarrin keskityspallo kimmahti Norwich-puolustaja Max Aaronsin jalasta ilmaan, ja Welbeck iski pallon saksipotkulla vasempaan ylänurkkaan maalivahti Tim Krulin ollessa voimaton.

Pukki pelasi harvakseltaan maalipaikkoja luoneen Norwichin kärjessä 82 minuuttia. Komeat 11 liigamaalia tällä kaudella tällännyt Pukki ei ole onnistunut pelitilannemaalin tekemisessä joulukuun puolivälin jälkeen. Tammikuussa kotkalainen iski kaksi maalia rangaistuspotkulta, mutta sen jälkeen verkko ei ole heilunut.

Norwichin edellä putoajien paikoilla ovat Bournemouth ja Aston Villa. Ne ovat neljä pistettä Watfordia perässä, mutta pelanneet ottelun vähemmän.

Alkuillan toisessa ottelussa Chelsea nousi kolmannelle sijalle hakemalla pisteet Crystal Palacen vieraana maalein 3–2. Chelsealle maalit iskivät Olivier Giroud, Christian Pulisic ja Tammy Abraham. Crystal Palacelle osuivat hyökkääjät Wilfried Zaha ja Christian Benteke.

Chelsea siirtyi kaksi pistettä Leicesterin edelle, joka kohtaa tiistain myöhäispelissä seitsemäntenä olevan Arsenalin vieraissa.