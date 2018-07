Williams hävisi erän, mutta eteni neljän parhaan joukkoon

Yhdysvaltalainen tennistähti Serena Williams ehti jo säikähtää Wimbledonin grand slam -turnauksen puolivälierässä, kun italialaisvastustaja Camila Giorgi vei nimiinsä ensimmäisen erän. Williams voitti kaksi seuraavaa ja eteni lukemin 3–6, 6–3, 6–4 välieriin.

– Tunsin ensimmäisen erän jälkeen että no niin, mennään sitten kolme erää. Jatkoin taistelua, Williams kertoi.

Williams käytti Giorgin kesyttämiseen tunnin ja kolme varttia. Erätappio oli Williamsille ensimmäinen tämän vuoden turnauksessa. Välieräpaikka on yhdysvaltalaiselle jo yhdestoista Wimbledonissa.

Williams, 36, on voittanut turnauksen seitsemän kertaa ja ilmoittautui taas voittotaisteluun, kun Garbine Muguruza, Maria Sharapova, Simona Halep, Petra Kvitova, Venus Williams, Caroline Wozniacki ja Sloane Stephens ovat ulkona jatkopeleistä.

Serena Williamsia auttoi osaltaan myös turnauskaavio ja sijoittaminen 25:nneksi. Hän vältti alussa huippuvastustajat ja säästyi niiltä myös myöhemmin.

– Tämä on neljäs turnaus paluuni jälkeen, ja en ota paineita. En tunne, että minun olisi pakko voittaa tämä turnaus. Minulla on vielä pitkä matka kuljettavana sinne, missä joskus olin, Williams sanoi.

Görges tarjoaa haasteen

Williams kohtaa torstain välierässä Saksan Julia Görgesin, joka on 13:nneksi sijoitettu. Görges kukisti puolivälierässään Hollannin Kiki Bertensin 3–6, 7–5, 6–1 ja eteni ensimmäistä kertaa Wimbledonin välieriin.

– On hieno mahdollisuus pelata Serenaa vastaan. Hän on voittanut täällä monia kertoja ja on suuri mestari, Görges sanoi.

Saksalaisista myös Angelique Kerber on neljän parhaan joukossa. Kerber kohtaa välierässä Latvian Jelena Ostapenkon, joka voitti Venäjän Daria Kasatkinan 6–3, 7–5.

Miesten kaksinpelin neljännen kierroksen viimeisessä ottelussa Argentiinan Juan Martin Del Potro voitti Ranskan Gilles Simonin 7–6, 7–6, 5–7, 7–6 ja saa keskiviikon puolivälierässä vastaansa Espanjan Rafael Nadalin.

Otto Virtanen eteni jo 16 parhaan joukkoon

Otto Virtanen on edennyt Wimbledonin tennisturnauksessa poikien kaksinpelin kolmannelle kierrokselle. Vasta 17-vuotias Virtanen kukisti toisella kierroksella Argentiinan Thiago Agustin Tiranten 6–3, 3–6, 6–2.

Ensimmäisellä kierroksella Virtanen pudotti poikien sarjassa kolmanneksi sijoitetun yhdysvaltalaisen Sebastian Kordan.

Virtanen on poikien maailmanlistalla sijalla 55. Hän on turnauksessa sijoittamaton pelaaja.

Kolmannella kierroksella Virtanen saa vastaansa Britannian Anton Matusevichin.