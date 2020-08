Wilma Murto hyvästä syystä huonolla mielellä kohti Ruotsi-ottelua, Kososta jäi vähän ärsyttämään

Seiväshyppääjä Wilma Murto saapui Helsingin Eläintarhan kentän Tähtikisoihin uskoen valmistautuvansa kauden viimeiseen kilpailuunsa, mutta viilenevän illan aikana tuli tieto, että Ruotsi-maaottelu järjestetään sittenkin. Se oli Murrolle mieluinen uutinen, sillä hän kuvasi kenttäennätystuloksella 435 tulleen voiton jälkeen mielialaansa ”hyvästä syystä huonoksi”.

– Viimeinen yritys (451) oli oikeasti hyvä hyppy olosuhteet huomioiden. Positiivista on, että olen tässä kunnossa. Nyt on pätevä väline käytössä, Murto hymyili.

Murto hyppäsi kesäkuussa lupaavasti 460, mutta loukkasi polvikierukkansa. Leikkauksen jälkeen hän palasi kisoihin vasta elokuussa Kalevan Kisoissa, joista irtosi kolmas peräkkäinen Suomen mestaruus tuloksella 432.

Murto sanoi polvensa kuntoutumisen olevan edellä aikataulua.

– Vain arvet ovat jääneet leikkauksesta. Ei tarvita mitään lisätoimia, eikä polvea tarvitse kisatessa ajatella, Murto kertoi.

Murron ennätys on 471, ja loukkaantuminen katkaise sen metsästäminen kesken kesän pariksi kuukaudeksi.

– Turha sitä on jossitella. Olen hyvässä kunnossa nytkin.

Ruotsi-maaottelu on näillä näkymin Murron viimeinen kisa, ja hän tavoittelee polvileikkauksen jälkeisen kautensa parasta tulosta.

– Olen tosi iloinen, että tulee vielä kisa. Tänne tullessa olin ajatellut, että tämä on kauden viimeinen kisa.

Yhden ennätyksensä Murto on tänä kesänä ehtinyt rikkoa. Leuanveto onnistui 35 kilon lisäpainon kanssa.

Silja Kososta jäi 67-metrinen ärsyttämään

Naisten moukarin voitti kauden komeetta Silja Kosonen tuloksella 67,39. Kisa heitettiin Eläintarhan kentän vieressä sijaitsevassa moukarihäkissä, ja Kososen tulos oli kenttäennätys.

– Vähän kyllä ärsyttää. Rinki oli tosi hyvä ja keli hyvä. Olisin toivonut pitempää heittoa, mutta onhan 67 metriäkin ihan hyvä, Kosonen sanoi täräytettyään viimeisen heittonsa suojaverkkoon.

Kosonen, 17, on tänä kesänä hilannut ennätyksensä lukemiin 71,34 ja napannut ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruutensa.

– On se ollut vähän hullua. En ajatellut että tämä olisi tällaista. On ollut paljon enemmän median yhteydenottoja.

Kosonen on parantanut ennätystään kauden aikana seitsemän metriä, mutta sanoi uskovansa, että rahkeissa on yhä varaa ennätysparannuksiin.

– Kyllä uskoisin, mutta ennen kaikkea lähden hakemaan tasaista sarjaa.

Läpimurtokausi on muuttanut myös Kososen tulevaisuudennäkymiä.

– Se on muuttanut paljonkin. Nyt yritän Tokion (ensi vuoden) olympialaisiin, kun aiemmin mietin, että Pariisin kisat voisivat vasta olla mahdolliset.

Ensin vuorossa on kuitenkin Ruotsi-maaottelu. Tieto sen toteutumisesta tuli kisan jälkeen Kososelle tuoreena uutisena.

– Ahaa, kiva juttu. Hyvä että pääsee heittämään.

Samuli Raikunen kahden kuperkeikan jälkeen neljänneksi 400 aidoissa - Tallbacka piti nopeinta vauhtia

HIFK:n Anton Tallbacka voitti 400 metrin aitajuoksun Eltsun Tähtikisoissa Helsingissä ajalla 53,68, mutta kisan akrobaattisimman suorituksen teki kisan nelonen, Liedon Parman Samuli Raikunen.

Raikunen kaatui ja heitti takasuoralla kaksi kuperkeikkaa, mutta jatkoi siitä huolimatta maaliin ajalla 59,27.

– Ensimmäinen aita meni väärällä jalalla ja sitten tuli pieni paniikki. Seuraava aita meni päälle ja takajalka nappasi kiinni. Juoksin kuitenkin treenin kannalta loppuun.

Raikusen ennätys on 53,62, jonka hän juoksi puolitoista viikkoa sitten Kalevan kisoissa.

– Tuota voisi suhteuttaa sillä, että Turussa kaaduin kerran kahdeksannella aidalla ja silti juoksin alle 60 sekuntiin. No vitsailu sikseen, kyllä tämä on ollut hyvä kausi. Välillä oli kolme vuotta ilman tuloskehitystä, mutta on saatu uuden valmennuksen johdolla ihan uusi vaihde touhuun.

Paikoillaan polkemisen aika kirkasti Raikuselle, miksi hän juoksee.

– Parasta on, että saa tehdä sitä mistä tykkää. Kun tein välillä kolme vuotta duunia ilman tulosta, palkinto oli se, että sain treenata mahtavien tyyppien kanssa. Treeni oli aina päivän paras hetki.

Raikunen työskentelee myös osa-aikaisena yrittäjänä, joka tuottaa erilaisia videopalveluja.

– Toive on yhdistää se urheiluun. Vaikka itse sanonkin, uskon että minulla on siinä silmää.