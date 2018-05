Winnipeg Jetsin Greger Buerilla on varsin näkymätön mutta tärkeä tehtävä NHL-seurassaan. Buer johtaa Jetsin pr-osastoa, jonka työn hedelmistä jääkiekkofanit pääsevät nauttimaan haastatteluina.

– Järjestämme pelaajien ja median väliset aikataulut, niin Winnipegissä kuin myös vieraspeleissä, Buer kertoo.

Organisoitavaa tosiaan riittää. Kanadalaisjoukkueen kysytyimmille tähtipelaajille, kuten pistekärki Blake Wheelerille ja maaliseppo Patrik Laineelle , kertyy runkosarjassa noin 200 haastattelua. Kaikki on osa isoa ja tarkkaan suunniteltua markkinointia.

– Yritämme saada kaikki pelaajat jossakin vaiheessa valokeilaan. Lisäksi löytyy joitakin erikoisuuksia, kuten Josh Morrissey , joka tekee viikoittain radio-ohjelmaa, Buer taustoittaa.

– Yleensä pelaajien aikataulut ovat niin ennalta-arvaamattomia, että moiseen säännöllisyyteen on vaikea sitoutua.

Selänteelle suosiota seisaaltaan

Winnipeg elää kiekkohuumassa, sillä länsilohkon loppuotteluihin yltänyt Jets on pelannut historiallisen hyvin. Manitobalaisessa preeriakaupungissa niin nykyiset kuin entisetkin sankarit saavat ison huomion. Sen sai jälleen tuta entisessä NHL-kotikaupungissaan vastikään vieraillut Teemu Selänne.

– Hän kävi katsomassa kuudetta ottelua (Nashville) Predatorsia vastaan ja antoi muutaman haastattelun. Kun häntä näytettiin valotaululta, fanit sekosivat. He nousivat osoittamaan kunnioitusta seisaaltaan, joten kyllä Teemu muistetaan.

– Melu areenallamme on korvia huumaava ja fanimme ovat todella intohimoisia. Vastustajan on siksi vaikea pelata Winnipegissä. Se on meille tärkeä etu, Buer kertoo.