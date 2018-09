Wolverhampton jatkoi vahvasti – Burnley edelleen voitoitta

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Wolverhampton on voittanut Burnleyn maalein 1–0. Raul Jimenez teki ottelun ainoan maalin.

Valioliigaan täksi kaudeksi noussut Wolverhampton on kahminut viidestä ottelusta mukavat kahdeksan pistettä. Burnleyn asema sarjan hännillä on tukala, kun se on yhden pisteen keränneenä toiseksi viimeisenä. Burnley ei ole voittanut vielä kertaakaan tällä kaudella.

Päivän toisessa ottelussa kohtaavat Everton ja West Ham. Ottelu alkaa kello 18 Suomen aikaa.