Wycombe Wanderers nousi ensimmäistä kertaa mestaruussarjaan – kulttihyökkääjä Akinfenwa suitsutti joukkuettaan

Jalkapalloseura Wycombe Wanderers nousi ensimmäistä kertaa yli 130-vuotisen historiansa aikana Englannin toiseksi korkeimmalle sarjatasolle eli mestaruussarjaan, kun se kaatoi Ykkösliigan nousupudotuspelien finaalissa Oxford Unitedin 2–1. Ottelu pelattiin maanantai-iltana Lontoon suurstadionilla Wembleyllä.

Vuonna 1887 perustettu Wycombe pelasi vuosikymmenten ajan amatööritasoilla. 1980-luvulla se pelasi Englannin konferenssitasolla, kunnes nousi Englannin kakkosliigaan 1993. Ykkösliigassa se pelasi kaksi edellistä kautta.

Wycomben kotistadionille mahtuu reilut 10 000 katsojaa.

Joukkueessa pelaa jalkapallopiireissä kulttimainetta nauttiva Adebayo Akinfenwa, joka tunnetaan järeästä fysiikasta. Akinfenwa, 38, on paukuttanut joukkueelle vuodesta 2016 lähtien yli 50 maalia.

– Minun tarinani näyttää, että ainoa mielipide, jolla on väliä, on mielipide, joka ihmisillä on itsestään. Olin onnekas ja siunattu, että löysin managerin ja pelaajat, jotka uskoivat minuun. Wycombe on Mestaruussarjassa, Akinfenwa hehkutti joukkuetta ja sen manageria Gareth Ainsworthia Sky Sportsin haastattelussa.

Suorat nousupaikat mestaruussarjaan nappasivat Coventry ja Rotherham. Ykkösliigan runkosarja päättyi ennen koronapandemiaa maaliskuun alussa, mutta nousupudotuspelit aloitettiin heinäkuun alussa.