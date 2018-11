Yöunensa menettänyt Hakola hakee onnistumista jo kauden avauksesta

Sprinttihiihdon suomalaisykkönen Ristomatti Hakola naureskelee menettävänsä kisakauden ajaksi yöunensa, koska kilpaileminen jännittää niin paljon. Tänään Hakola ottaa ensi kertaa tällä kaudella mittaa kansainvälisistä kilpakumppaneista, kun Rukan maailmancupin maastohiihdot alkavat sprintillä.

– Aina tämä laittaa jännittämään. Nukun varmaan seuraavan kerran hyvin vasta keväällä, Hakola tunnusti.

Hakola hiihti viime kaudella urakalla finaalipaikkoja, ja kuuden parhaan kastiin hän tähyää tänäänkin. Lauantai tarjoaa hänelle mahdollisuuden rikkoa kuparinen ja nousta ensi kertaa kolmen parhaan joukkoon maailmancupissa.

– Podium (palkintopalli) kiinnostaa, mutta siihen yltämiseksi kaiken pitää onnistua, Hakola sanoi kisan aattona.

Hakola on tasavahva perinteisellä ja vapaalla hiihtotavalla. Maailmancupin avauksessa sprintti kisataan perinteisellä hiihtotavalla, mutta Seefeldin MM-laduilla helmikuussa sprintin etenemistapa on vapaa.

Sprintin aika-ajot alkavat Kuusamossa kello 11. Niistä 30 parasta miestä ja 30 parasta naista pääsee kello 13.30 alkaviin pudotushiihtoihin, jotka huipentuvat kuuden parhaan finaaleihin.

Isäntämaasta sprintissä on mukana 15 naishiihtäjää ja 15 mieshiihtäjää. Kotimaan cup-kisoissa määrää nostavat niin sanotut kansallisen ryhmän hiihtäjät.

Testi uudistuneelle valmennusjohdolle

Rukan avauskisa on testi myös keväällä uudistuneelle maajoukkuevalmennukselle. Matti Haavisto siirtyi huoltopäällikön tehtävistä päävalmentajaksi, Teemu Pasanen jatkoi valmentajana ja uutena mukaan tulleelle valmentaja Mikko Virtaselle lankesi vastuu sprinttihiihdosta.

– Aina tähän aikaan kaudesta on kylmä rinki, onko kaikki tehty niin hyvin kuin piti, Virtanen sanoi.

Rukan ladut ovat paikoin jäiset, joten suomalaisetkin tutkailevat ennen kisaa tarkasti hankalat ladunkohdat. Kaatumisiin ei ole varaa.

– Pudotushiihdoissa on kyse aina pelistä, ja sitä pitää osata lukea. Kuka on kova ylämäkeen, kuka on hyvä alamäkeen, ja kenellä on paras suksi, Virtanen ennakoi.