Yhdeksän pidätetty epäiltyinä dopingista Seefeldin MM-kisoissa, joukossa viisi urheilijaa, kertoo itävaltalaislehti

Yhdeksän ihmistä on pidätetty Seefeldin hiihdon MM-kisojen dopingratsioissa, uutisoi itävaltalainen Kurier-lehti. Heistä viisi on urheilijoita: kaksi itävaltalaista, kaksi virolaista ja yksi kazakstanilainen.

Itävaltalaisen Kronen Zeitungin mukaan itävaltalaishiihtäjät ovat Dominik Baldauf ja Max Hauke, jotka jäivät lehden mukaan kiinni Itävallan joukkueen majapaikassa kesken veritankkauksen.

Seefeldin MM-kisojen parisprintissä Baldauf ja Hauke sijoittuivat kuudenneksi. Hauke on ilmoitettu tänään hiihdettävään 15 kilometrin kisaan.

Ratsioita on tehty Seefeldin lisäksi ainakin saksalaiskaupunki Erfurtissa. Tutkimusten keskipisteenä on Gerolsteiner-pyöräilytallin entinen lääkäri Mark Schmidt, jonka nimi on aiemmin yhdistetty veridopingiin pyöräilyn yhteydessä.

Itävallan ja Saksan viranomaisten tutkinta kohdistuu useaan joukkueeseen. ARD:n mukaan Itävallan lisäksi epäiltyinä ovat Viron ja Kazakstanin joukkueet.

Hiihtoliiton toiminnanjohtaja: Suomen joukkueeseen ei kohdistu epäilyä

Suomen Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala kertoi STT:lle, ettei Suomen joukkueen tiloihin ole tehty ratsiaa. Hän sanoo kuulleensa aiheesta hetki sitten eikä hän ole nähnyt Seefeldissä ratsioilta vaikuttavaa viranomaistoimintaa.

Kulmalan mukaan Suomen joukkueen hotellilla oli tosin käynyt poliiseja.

– He näyttivät olevan siellä kahvilla.