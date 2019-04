Yhdeksänvuotiaana tehty päätös ohjasi Matti Heikkisen elämää 35-vuotiaaksi – "Olen saanut kokea kaiken, mitä huippu-urheiluun kuuluu"

Hiihtäjä Matti Heikkinen päätti 17 vuoden uransa sunnuntaina Ylitornion 50 kilometrin kilpailuun. Näin Heikkinen kertasi uraansa ja puntaroi jatkoaan STT:n haastattelussa:

Nostit Suomen miesten hiihdon vuoden 2001 dopingskandaalin jälkeen takaisin huipulle, etenkin 2009 MM-kisojen kahdella mitalilla ja 2011 maailmanmestaruudella. Mikä on mielestäsi Suomen hiihdon tila nyt?

– Hiihdolla on vahva asema suomalaisessa urheilukentässä. Olemme ainoa ykköskategorian talvilaji Olympiakomitean huippu-urheiluyksikönkin silmissä. Viime olympialaisissa ja Lahden MM-kisoissa mitaleita tuli hyvin. Urheiluhan on aaltoliikettä, mutta isossa kuvassa tilanne on hyvä.

Aiotko pysyä mukana hiihtoperheessä?

– Huippu-urheilijan roolini päättyy, mutta olen aina hiihdon käytettävissä, jos minun asiantuntemukselleni on käyttöä. Laivalla täytyy olla kapteeni, on sitten kyse maajoukkueesta tai Hiihtoliitosta. Niihin tehtäviin valitut voivat miettiä, olenko jollain tavalla hyödynnettävissä. Valmentajaksi en tässä vaiheessa ryhdy.

Mistä haluaisit hiihtourasi muistettavan?

– Urheilussa on helppo puhua mitaleista, ja niitäkin on tullut. Toivon, että tässä mukana olleille ihmisille on jäänyt kuva, että olen tehnyt tätä rakkaudesta lajiin ja intohimolla. Olen saanut paljon, mutta olen myös yrittänyt antaa takaisin.

Jäikö urasta jotain hampaankoloon?

– Ei jäänyt. Olen saanut kokea kaikkea, mitä huippu-urheiluun kuuluu. Jo yhdeksänvuotiaana päätin, että haluan joskus saavuttaa henkilökohtaisen arvokisamitalin. Se onnistui.

Rakensit uraasi yrittäjämallilla. Veikö se aikaa ja voimia harjoittelulta?

– Minulla oli Joutsan Pommin aikana apuna Kalervo "Konsta" Friman, joka sanoi 2008, että minulle pitää löytää uusi seura ja joku, joka minusta huolehtii. Vantaan Hiihtoseurasta löytyi Arto Suikka, joka siirtyi sairauden murtamana 2016 tuota tuonnemmaksi. Sen jälkeen olen ollut yksin, mutta Arton tekemät pohjat ovat kantaneet pitkälle. Suosittelen kaikille huippu-urheilua tekeville, että on joku taustahenkilö. Olen jättänyt monta asiaa tekemättä siksi, että voin keskittyä urheiluun.

Onko omien urheiluasioiden hoitamisesta hyötyä uran jälkeen?

– On ilman muuta. Uran aikana syntynyt verkosto on selkänoja, johon voi nojata.

Miten sujuvasti vaihdat huippu-urheilijasta kauppatieteiden opiskelijaksi?

– Minulla on koossa 97 opintopistettä. Siinä on hyvä pohja jatkaa syksyllä. Se on itselle tärkeä asia.

Millainen on yksilöurheilijan rooli Suomessa? Pystyykö olemaan täysammattilainen?

– Kun tarpeeksi haluaa, ammattimaisuus onnistuu. Olen pyrkinyt siihen, ettei taloudellinen puoli saa ohjata päivittäistä tekemistä tai valintoja.

– Urheilun tukijärjestelmän pitäisi olla sellainen, että siinä on ymmärrystä huippu-urheiluun. Trendi on, että huipulla pitäisi olla lähempänä 20 vuoden kuin 30 vuoden ikää.

Suosittelisitko hiihtoa ammatiksi lapsillesi, kolmen lapsen isänä?

– Suosittelisin sitä yleisesti lapsille. Siihen en vastaan, että suosittelisinko lapsilleni, menee muuten liikaa perhe-elämän puolelle, yksityisyydestään tarkka Heikkinen sanoi.