Yhdistetyn A-maajoukkue nimettiin – Janne Ahonen virallistettiin välineteknikoksi

Suomen hiihtoliitto julkaisi maanantaina yhdistetyn maajoukkueiden nimilistat ensi kaudelle. A-maajoukkueen muodostavat jo viime kaudelta tutut Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Leevi Mutru ja Arttu Mäkiaho. Päävalmentaja Petter Kukkonen saa tiimiinsä vahvistusta, kun mäkihyppylegenda Janne Ahonen nousee valmennuksen tueksi.

– Viime kaudella aloitettu työ pukujen kanssa oli vielä perusduunia, aloitimme aika lailla nollasta. Nyt pääsemme niin sanotusti hifistelemään ja tekemään viritystä jo kesän aikana. Lisäksi uskon viime talven näkemyksen ja kokemani perusteella, että kaikilla urheilijoilla voisi olla vieläkin paremmin heille optimoidut välineet suksi-side-mono-akselilla, välineteknikoksi nimetty Ahonen kertoi tiedotteessa.

A-maajoukkueen urheilijoista Herola ja Hirvonen ylsivät välillä huipputuloksiin. Kaksikko voitti Lahdessa maailmancupin parikilpailun. Lisäksi Herola kiri kahdesti maailmancupin henkilökohtaisen kilpailun toiselle sijalle. MM-lumilla Herola sijoittui parhaimmillaan viidenneksi.

Leirivuorokausia vähemmäksi

Suomen urheilijoiden vahvuutena oli viime kaudella hiihtokunto. Nyt parannusta halutaan mäkiosuudelle. Ahonen aloittaa mäkivarusteiden viilaamisen jo kesällä ja on mukana osalla maajoukkueen leireistä.

– Harjoittelun suunnitelma on hyvin pitkälti samanlainen kuin edellisvuosina. Suurimpina muutoksina on yhteisten leirivuorokausien vähentäminen, joka on noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin aikaisemmin sekä tiiviimpi maajoukkueohjaus kotiharjoittelujaksoilla. Tavoitteena on parempi kokonaiskuormituksen hallinta, päävalmentaja Kukkonen sanoi.

Ahosen pestaamisesta Kukkonen on mielissään.

– Minun päävalmentajakaudella ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta kehittää varusteita tällä tavalla. Nyt meillä on Jannen johdolla mahdollisuus pitkäjänteiseen työhön varustepuolella, Kukkonen pohdiskeli.