Yhdysvallat on voittanut kolmannen perättäisen naisten koripallon maailmanmestaruutensa. Sunnuntai-illan finaalissa Espanjan Teneriffalla Yhdysvallat voitti Australian selvin lukemin 73–56 (15–20, 12–15, 11–26, 18–12).

Lajia hallitseva Yhdysvallat on voittanut nyt yhteensä 10 maailmanmestaruutta, kun MM-kisat on järjestetty 18 kertaa. Etenkin viime vuosikymmeninä Yhdysvallat on ollut naisten koripallossa häkellyttävän ylivoimainen. Vuoden 1996 Atlantan olympialaisista lähtien Yhdysvallat on voittanut arvoturnauksissa 100 ottelua ja hävinnyt vain yhden.

Australiasta ei loppuottelussa ollut todellista uhkaa amerikkalaisille. Yhdysvallat repäisi ratkaisevan eron kolmannella neljänneksellä ja pääsi viimeiselle neljännekselle turvallisessa 23 pisteen johdossa.

Yhdysvaltojen paras pistenainen oli 206-senttinen Brittney Griner, joka pussitti 15 pistettä. Australian ykköstähti Liz Cambage oli tehnyt välierässä Espanjaa vastaan 33 pistettä, mutta jäi nyt amerikkalaispuolustuksen hampaissa vain seitsemään pisteeseen.

MM-pronssia otti järjestäjämaa Espanja, joka löi pronssiottelussa Belgian 67–60.