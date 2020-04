Yhdysvaltain PGA pyrkii jatkamaan golfkautta toukokuun loppupuolella

Golfin yhdysvaltalainen PGA-kattojärjestö suunnittelee turnausten jatkamista koronaviruspandemiasta huolimatta. Vaihtoehtoisten suunnitelmien joukossa ovat pelit ilman läsnä olevaa yleisöä.

PGA on lähettänyt pelaajille muistion, jonka mukaan se pyrkii jatkamaan pelejä jo toukokuussa. Tavoitteena on Teksasissa Fort Worthin turnaus aikataulussaan 21. toukokuuta.

PGA-kiertueen kilpailut keskeytyivät maaliskuussa, ja seuraavat turnaukset on peruttu tai siirretty toukokuun puoliväliin saakka.

Muistiossaan PGA:n johto vakuutti, että turnauksen jatko suunnitellaan joka tapauksessa maan terveysviranomaisten ohjeita noudattaen. Jos viranomaisrajoitukset estävät pelit vielä toukokuun lopulla, seuraavaa avausta kaavaillaan kesäkuun 11.–14. päivään.

Seuraavaksi pelattava turnaus vahvistetaan pelaajille 3–4 viikkoa etukäteen, joten Forth Worthin turnauksesta tehdään lopullinen päätös huhtikuun aikana.

– Tiedämme, että matkustus- ja liikkumisrajoitukset estävät monissa tapauksissa pelaajien harjoittelun, mutta pyrimme varaamaan kaikille niin paljon valmistautumisaikaa kuin mahdollista, muistiossa luvattiin.

Golfin suurturnauksista British Open on peruttu tältä vuodelta. PGA:n Yhdysvaltain mestaruusturnaus on lykätty syyskuulle. Ryder cup, Yhdysvaltain avoimet ja Masters on pukattu marraskuuhun.