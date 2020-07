Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci avaa lykkääntyneen baseball-kauden

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci heittää avausheiton Washington Nationalsin baseball-kauden avaavassa pelissä. Mestaruuttaan puolustava Nationals kertoi Twitterissä, että joukkue halusi kunnioittaa korona-aikana esitaistelijana toiminutta Faucia.

Twitterissä julkaistussa tiedotteessa kerrotaan myös, että joukkueen suuri fani Fauci on hyväksynyt Nationalsin heittokutsun. Asiasta kertoi muun muassa uutiskanava CNN. Baseball-kautta jouduttiin lykkäämään maaliskuussa koronaviruspandemian vuoksi.

CNN:n mukaan Faucin avausheitosta tekee erityisen merkittävän myös se, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ole vielä heittänyt omaa avausheittoaan.

Trump on uutiskanavan mukaan ensimmäinen presidentti sitten William Howard Taftin, joka ei ole tähän perinteeseen osallistunut. Taft oli presidenttinä vuosina 1909–1913.

Uutiskanavan mukaan Trumpia kaavailtiin mukaan edellisvuoden World Seriesin aloituspeliin. Hän oli kuitenkin ajatusta vastaan. Trumpin mukaan hän olisi joutunut pukemaan yllensä raskasta suojavarustusta voidakseen tehdä ehdotetun kaltaisen esiintymisen.

– Näyttäisin liian painavalta. En pidä siitä, hän kommentoi tuolloin CNN:n mukaan.

Sen sijaan Trump seurasi uutiskanavan mukaan katsomosta, kun heiton heitti julkkiskokki Jose Andres, joka on tunnettu Trumpin kriitikkona. Merkille pantavaa Nationalsin päätöksessä on myös se, että Trumpin hallinto on asettunut useaan otteeseen poikkiteloin Faucin puheiden kanssa ja koettanut asettaa tartuntatautiasiantuntijan huonoon valoon.

Yhdysvaltain puolustaja ja superfani

Nationals ylistää Faucia Twitterissä jaetussa tiedotteessa. Superfaniksi kuvaillun Faucin kerrotaan muun muassa olleen Yhdysvaltain puolustaja niin koronapandemian aikana kuin aiemminkin kunnianarvoisan uransa aikana.

Joukkueen mukaan on vain oikein, että he kunnioittavat Faucia aloittaessaan kauden.

Mestaruuttaan puolustava Nationals pelaa torstaina baseball-kauden avauspelinsä New York Yankeesia vastaan. Peli pelataan CNN:n mukaan tyhjälle kentälle, sillä paikalle ei päästetä katsojia.