Yhteistyökumppanit ovat löytäneet taas hiihdon – "Tilanne on paras aikanani"

Suomen hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala näkee kotimaisen maastohiihdon urheilullisen tilanteen parempana kuin kertaakaan hänen kuusivuotisen toimintakautensa aikana. Mies uhkuukin intoa Rukalta viikonloppuna alkavan maastohiihdon ja yhdistetyn maailmancup-kauden alla.

– Meillä on useita urheilijoita, jotka voivat hiihtää palkintopallille. Emme ole pelkästään Iivo Niskasen tai Krista Pärmäkosken varassa. Rise (Ristomatti) Hakola on hyvässä kunnossa, ja Heikkisen Matti oli hyvässä vedossa Oloksella. Muiden maiden urheilijoiden kunto on tietysti tässä vaiheessa arvoitus, joten nähtäväksi jää.

Yhdistetyn joukkue on harjoitellut maailmancupin avauksen alla kahdessa paikassa, kun osa joukkueesta on hionut kuntoaan Vuokatissa, osa Ruotsin Falunissa.

– Eero Hirvonenkin harjoittelee jo polviongelmiensa jäljiltä ja polvi tulee kuntoon. Asian kanssa on kuitenkin oltava varovainen, ja kun Rukan mäki on isoin mitä yhdistetyn maailmancupista löytyy antaen paljon iskutusta, niin..., Kulmala sanoo aprikoiden Hirvosen osallistumisella.

– Mutta ilman Hirvostakaan emme olisi joukkuekisassa pelkästään Ilkka Herolan varassa. Siellä on muun muassa Leevi Mutru, ja muitakin vastuunkantajia on tulossa koko ajan lisää.

Mäessä Antti Aalto aloitti maailmancup-kauden vahvasti ja oli kauden ensimmäisessä henkilökohtaisessa kilpailussa Wislassa seitsemäs. Aallon sijoitus oli paras suomalaissijoitus mäkihypyn maailmancupissa lähes kolmeen vuoteen.

– Joukkue on harjoitellut hyvin, testitulokset ovat olleet hyviä. Mäessä on menty jalka kuntoon -teemalla eli fyysistä suorituskykyä on pyritty parantamaan. Nyt näemme hiljalleen, miten tuo alkaa näkyä kisatilanteessa.

Hiihtoliiton talous on ollut tapetilla edellisten Lahden MM-kisojen jälkeen. Edellisen tilikauden tilinpäätös oli 450 000 ylijäämäinen ja samalla selvästi yli budjetoidun. Taloutta on kuitenkin jatkossakin hoidettava tarkasti, sillä liiton taseessa riittää kirittävää.

– Vuodetkin ovat niin erilaisia. Nyt Seefeldin MM-kisat aiheuttavat menoja, ja tulotkin ovat pienemmät, kun Ruka on tänä vuonna niin sanottu pikku-Ruka, Kulmala kertoo viitaten siihen, että maailmancupin pisteitä jaetaan Rukalla tänä vuonna vain lauantaina ja sunnuntaina, kun perjantaina nähdään vain yhdistetyn varakilpailu ja mäen karsinta.

Vuosina 2019–2022 Rukalla nähdään taas maailmancupin kisoja kolmena päivänä. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS siunasi asian aiemmin pitämässään syyskokouksessa Sveitsin Zürichissa.

Yhteistyökumppanitilanne on Kulmalan mukaan maastohiihdon puolella hyvä.

– Kiinnostus on kovaa, tilanne on paras aikanani. Ja Modeo on hyvä uusi pääyhteistyökumppani mäkihypyssä. Yhdistetty ei ole ihan lyönyt samalla tavalla läpi, mutta uskon tilanteen olevan jo vuoden päästä parempi.

Maastohiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn yhteistyökumppanisopimusten arvo yhdessä maailmancup-myynnin kanssa on Kulmalan mukaan yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa.

– Hieman se vaihtelee vuosittain juuri maailmancup-myynnin mukaan.

– Mediaoikeuksien myynnistä tulee toiset kaksi–kolme miljoonaa. Ja kun tuulee väärästä suunnasta ja mäkikisaa ei pystytäkään järjestämään, tippuu summasta puoli miljoonaa pois. Jos olisi kova murehtimaan etukäteen, ei tätä hommaa voisi tehdä, Kulmala sanoo.

Yksi muutos kotimaiseen ja samalla kansainväliseen kilpailukalenteriin on se, että Salpausselän kisat pidetään tällä kaudella ennen MM-hiihtoja 8.–10. helmikuuta.

– Syyhän on se, että Norjan Raw Air Tournament on noussut isoksi tuotteeksi mäkimaailmassa ja se on järkevää järjestää heti arvokisojen jälkeen. Meidän ei myöskään kannata lähteä eriyttämään lajeja omissa maailmancup-kisoissamme, kun voimme pitää kaikki lajit kerralla Rukalla ja Lahdessa sama on tilanne meidän lisäksi Kollenilla.

Seuraavien Salpausselän kisojen vahvasti sprinttipainotteinen kisaohjelma on aiheuttanut parranpärinää distanssimatkojen ystävissä. Kulmala näkee tilanteen mieluummin mahdollisuutena kuin jo varmana pettymyksenä.

– Ei se ohjelma huono ole monella tapaa tottumis- ja toteuttamiskysymys. Ja kun Hakola paukuttaa tuohon muutaman kerran podiumille talven aikana, muuttaa se kummasti tilannetta, Kulmala arvelee.