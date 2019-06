Yksi maailman harrastetuimmista pallopeleistä on suomalaisille yhä täysi mysteeri – KSML perehtyi lajiin, jonka MM-kisat keräävät miljardiyleisön

Kortepohjan koulun pihalla järjestettävä liikuntatunti poikkeaa hieman totutusta. Jalkapallomaalit saavat olla rauhassa. Jyväskylä Cricket Clubin Akshay Guleria kantaa kentälle litteitä mailoja ja muovisia häkkyröitä, joista hän käyttää nimitystä ”wicket” (hila). Guleria opettaa kriketin perusteita koulun 5.–6. luokkalaisten englanninkieliselle luokalle. Oppilaiden touhu on aluksi hieman hapuilevaa, sillä suurimmalle osalle kriketti on ennestään täysin vieras peli.

– Tavoitteenamme on päästä esittelemään lajia kouluille. Kortepohjan koulu oli ensimmäinen, joka lähti mukaan viime syksynä, Guleria sanoo.

Hän on esitellyt lajia lukuvuoden mittaan useammalle koulun luokalle. Myös liikunnanopettaja Sari Uimonen joutui opettelemaan lajin säännöt aivan alusta, vaikka hän on aikanaan opiskellut Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

– En tiennyt lajista juuri mitään. Telkkarista näin ekan kerran viime kesänä SM-viikon yhteydessä, Uimonen paljastaa.

Oppilaat pääsevät vähitellen vauhtiin. Syöttäjä heittää palloa yläkautta, jotta se ottaisi pompun maasta ennen lyöjää, joka koettaa osua palloon. Kun tulee hyvä osuma, lyöjä vaihtaa parinsa kanssa puolta nopealla spurtilla. Näin syntyy juoksu. Guleria hymyilee. Hän on kotoisin Intiasta, jossa kriketti on kansallisurheilun asemassa. Työ toi hänet Jyväskylään yhdeksän vuotta sitten. Nyt hän yrittää tuoda krikettiä kaupunkiin.

– JCC:n toiminnassa on mukana enimmäkseen opiskelijoita, jotka ovat kotoisin Aasian krikettimaista. Kantasuomalaisia ei ole vielä saatu oikein mukaan, Guleria harmittelee.

Jyväskylä Cricket Club ei toistaiseksi pelaa kriketin SM-sarjaa, koska 15 lisenssipelaajan saaminen kasaan on hankalaa ja välimatka Helsinkiin on pitkä pelaajille, jotka käyvät töissä tai opiskelevat. Suurin osa Suomen liigaseuroista tulee pääkaupunkiseudulta.

– JCC pelaa epävirallista Pohjois-Suomen liigaa, jossa on mukana lisäksi kaksi joukkuetta Oulusta ja yksi Kuopiosta. JCC voitti mestaruuden viime vuonna, Guleria kertoo.

Yksi ongelma kriketin suosion lisäämisessä on pelin varsin hidastempoinen luonne. Tämä käy ilmi myös Kortepohjan liikuntatunnilla.

– Laji on kyllä mielenkiintoinen, mutta se ei oikein sellaisenaan istu opetusohjelmaan. Lapset tarvitsevat aktiivista toimintaa, ja kriketissä osa joutuu olemaan passiivisena, Uimonen perustelee.

Hidastempoisuus on ongelma myös lajin huipulla. Kriketistä on olemassa erilaisia otteluformaatteja, jotka määrittyvät sen mukaan, kuinka monta syöttösarjaa joukkueella on käytettävissään sisävuorossa. Yksi syöttösarja koostuu kuudesta syötöstä. Niin sanotut yksipäiväiset ottelut pelataan 50 syöttösarjan formaatilla ja ottelut todellakin kestävät kokonaisen päivän, keskimäärin 7–8 tuntia.

– Se on vähän hankala televisioinnin kannalta, eikä oikein muutenkaan sovi tähän hektiseen nykymaailmaan, Suomen Krikettiliiton puheenjohtaja Andrew Armitage myöntää.

Kansainvälinen krikettiliitto ICC onkin kehitellyt lyhyemmän 20 syöttösarjan peliformaatin, jossa ottelun kesto on noin kolme tuntia.

– 20 syöttösarjan peli kasvattaa koko ajan suosiotaan. Kriketti haluaa olympialajiksi ja nimenomaan sillä formaatilla. Tähtäin on vuoden 2028 kisoihin, Armitage toteaa.

Kriketin suurtapahtuma, kerran neljässä vuodessa 50 syöttösarjan formaatilla pelattava MM-turnaus alkoi helatorstaina Englannissa. Kortepohjan koulun englanninkieliseltä luokalta löytyy sentään yksi asian tiedostava oppilas, 12-vuotias intialainen Aarushi Malhotra.

– Tiedän kriketin entuudestaan ja tykkään siitä, vaikka en ole koskaan oikeastaan pelannut sitä itse. Isäni on pelannut sitä ja meillä on tapana katsoa pelejä kotona. Toivottavasti Intia voittaa!