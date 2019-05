Yksi pitkä ja aika monta pientä pelaajaa – NBA-tähti Lauri Markkanen ehti lomaltaan koriskoululaisten ihailtavaksi

NBA-tähti. Miljoonia pelaamisellaan ansaitseva huippu-urheilija. Esikuva.

Näitä kaikkia on Lauri Markkanen. Toisaalta hän on, 213-senttisestä varrestaan huolimatta, yhä pikkupoika – ujo ja vaatimaton nuori, joka ei mielellään paistattele parrasvaloissa.

Yhteen tapahtumaan Chicago Bullsin tähtipelaaja sentään saapuu mielellään kaikkien ihailtavaksi. Omaa nimeään kantavan koriskoulun päätösturnaukseen Markkanen ilmestyi, vaikka asiasta ei etukäteen suurta numeroa tehtykään. Jotenkin lapset ja heidän vanhempansa osasivat Markkasta turnaukseen silti odottaa. Odotus palkittiin yhteiskuvauksen aikana, kun Markkanen hölkkäili eturiviin innokkaan lapsilauman eteen.

– On siistiä käydä täällä ja on kiva käydä heittämässä femmoja lasten kanssa. Täällä koriskoulussa on tehty niin paljon hyvää työtä ja sen ansiosta on saatu uusia pelaajia, parin viikon päästä 22 vuotta täyttävä Markkanen kiitteli Jyväskylä Basketball Academyn organisoimaa toimintaa, jossa mukana ovat lähes kaikki alueen koripalloseurat.

– Itse en juniorina päässyt koskaan korisidoleitani tapaamaan. Muistan pikkupoikana katselleeni paljon [Petteri] Koposta, ja nyt pääsen pelaamaan hänen kanssaan samassa joukkueessa. Suurimmat idolit olivat NBA:sta ja niidenkin kanssa olen pelannut. On se aika ihmeellistä, Markkanen pohti omia esikuviaan.

Markkanen saapui siis lomansa aikana ilomielin nuorten ihailtavaksi. Olkoonkin, että luonnollisesti hän haluaisi tälläkin hetkellä olla työpaikallaan Chicagossa. NBA-kauden huipennus on vasta edessä, mutta Bullsin pelit päättyivät jälleen runkosarjaan.

– Toivottavasti en enää ensi kaudella pääse tänne, Markkanen muotoili.

Markkasen toinen NBA-kausi oli rikkonainen. Alkukauden hän missasi kyynärpäävamman vuoksi, ja kauden viimeisistä peleistä hän jäi sivuun, kun sydämen syke nousi Torontossa pelatussa ottelussa erikoisen korkealle. Huolellisissa tutkimuksissa mitään vakavaa ei löytynyt. Kysymys oli lopulta ylirasituksesta.

– Totta kai se vähän pelotti aluksi. Mutta pitää antaa isot kiitokset seuralle siitä, että kaikki tutkittiin huolellisesti saman tien, Markkanen totesi.

Talvella Markkanen oli loistava. Erityisesti helmikuussa jyväskyläläistähti keräsi kovia pisteitä ottelusta toiseen.

– Siitä tuli tosi itsevarma fiilis, että pystyin hyviin suorituksiin useasti enkä vain yksittäisinä päivinä.

Jatkossa Markkasen tavoite onkin selvä. Huippuotteet eivät saa jäädä vain yhteen helmikuuhun, vaan niihin Markkasen on yllettävä tasaisesti läpi pitkän kauden. Ja niin merkittävä osa Markkanen on Bullsin tulevaisuutta, että nuoren jyväskyläläisen otteilla on ratkaiseva merkitys Bullsin menestykselle.

– Uskoni organisaatioon on kova. Ensi kaudella pudotuspelit ovat totta kai tavoitteena. Meillä on toki menossa pitkä prosessi, mutta ei tässä viivyttelemään ruveta. Aika moni muukin joukkue on käynyt läpi saman, mutta ennemmin tai myöhemmin myös joukkueena menestytään, Markkanen uskoi.

Markkanen palaa "Windy Cityyn" parin viikon päästä. Hiljalleen käynnistyy myös totisempi harjoittelu.

– Henkilökohtaisia juttuja Chicagossa vielä vedän. En kyllä edes tiedä, ketä joukkueesta sinne on nyt tulossa. Kauden aikana ollaan toistemme kanssa päivittäin, joten ei olla nyt juuri viestitelty, Markkanen mainitsi.

Viime kesänä Markkanen keskittyi erityisesti hankkimaan voimaa.

– Nyt kesällä yritän keskittyä kehittymään kaikessa kuten myös viime kesänäkin. Edelleen voimaa on hyvä saada, heittämistä kehitetään, ja päättyneellä kaudella olin pettynyt omaan puolustamiseen. Paljon on asioita, joissa pitää kehittyä, mutta onneksi tässä on aikaakin.

Markkanen epäilemättä kävi mielellään huudattamassa tulevia koripallotähtiä, mutta kenties viikonlopun kohokohta on sittenkin sunnuntaina. Äitienpäivä on erityisen merkityksellinen perheessä, jossa jopa kaksi poikaa palloilee ammatikseen maailmalla.

– Perheen kanssa äitienpäivää vietän, Markkanen vahvisti.

NBA-tähden äiti, itsekin Monnarilla lauantaina käynyt Riikka Markkanen teki aikanaan valtavan työn, kun hän auttoi kolmea isokokoista poikaa kohti maailman tyrskyjä.

– Äiti on merkinnyt urallani todella paljon. On kuskannut jatkuvasti meitä harrastuksiin ja kun muutin Jyväskylästä Helsinkiin, hän lähti mukaan, perheen kuopuksena kaikkein kovimmalle tasolle urheilijana kohonnut Lauri Markkanen kiitteli äitiään.

Nykyisin äitienpäivä on Markkaselle siksikin merkityksellinen, että hän on itse reilun vuoden vanhan lapsen isä. Markkanen tietää varsin hyvin, että NBA-arki pyörisi lapsiperheessä aika huonosti ilman äidin vahvaa panosta.

– Äidin roolia on oppinut arvostamaan entistäkin enemmän nyt, kun näkee sitä joka päivä, Markkanen antoi kiitosta myös puolisolleen Verna Aholle.

Esikuvana koriskoulussa, äidin ilona kotona ja muina hetkinä laatuaikaa puolison ja taaperon kanssa. NBA-tähden loma kuulostaa aika makealta. Ja varmasti Markkanen on myös lomansa ansainnut. Arki koittaa kuitenkin taas melko pian.

Ja se on amerikkalaisessa palloilusarjassa pelaavalle urheilijalle aina kiireinen.