"Yksilölajeissa Suomessa taloudellinen puoli on vielä tälläkin tasolla palapeliä" – aikainen olympiarajan rikkominen tekisi uimari Liukkoselle hyvää henkisesti ja taloudellisesti

Tokion olympialaisiin oikeuttava aika siintää uimari Ari-Pekka Liukkosen ajatuksissa, vaikka tuttu selkävaiva kiusaa yhä jyväskyläläistä. Liukkonen tähyää 50 metrin vapaauinnin olympiarajaan 22,01 jo ensi viikon lopussa Tukholmassa uitavissa pohjoismaisen kiertueen kisoissa.

– Olympiarajan rikkominen jo nyt auttaisi henkisesti. Rajan tekemisellä on helposti vaikutuksia myös sponsoripuoleen. Yksilölajeissa Suomessa taloudellinen puoli on vielä tälläkin tasolla palapeliä, urallaan MM- ja EM-mitaleille uinut Liukkonen muistutti.

Liukkosen 50 metrin vapaauinnin Suomen ennätys pitkässä altaassa on 21,58, joten olympialaisiin yltäminen on realismia. Onnistumisen se toki vaatii, kuten sen, että kroppa on kisapäivänä huippu-uinnille suotuisassa vireessä.

Tänään Liukkonen, 30, ui 50 metriä vapaata Helsingin alkuerissä ykkösaikaan 22,72. Finaali on vuorossa illalla. Eilen hän kilpaili kahdella matkalla alkuerissä, mutta jätti finaalit uimatta säästäkseen selkäänsä.

– Tämä oli kisakauden toinen 50 metrin vapari. Meno on vielä vähän tahmeaa, Liukkonen kertoi.

MM-kisapaikkansa Etelä-Korean Gwangjuun Liukkonen on jo varmistanut, joten hän voi rakentaa kesää MM-uintien ehdoilla. Tukholman starttien jälkeen Liukkonen ottaa pienen huilin ja rakentaa sitten kuntoaan heinäkuisiin arvokisoihin. Kesäkuussa kisoja on Keski-Euroopassa, ja SM-kisat uidaan kuun lopussa Espoossa ulkoaltaassa Liukkosen seuran Cetuksen järjestämänä.

Voimatasot nousseet harjoittelua soveltamalla

Viime elokuun EM-kisoissa Glasgow'ssa Liukkonen ui särkylääkkeiden avulla, mutta harjoituskauden aikana hänen olonsa on parantunut jumpalla ja kuntoutuksella. Hän on kuitenkin joutunut sopeuttamaan etenkin voimaharjoitteluaan, jotta ei kurittaisi selkäänsä turhan päiten.

– Mittailimme voimatasoja, ja sillä puolella on tullut reiluakin kehitystä. Pystyn treenaamaan samoja lihasryhmiä, kun esimerkiksi jalkakyykky on korvautunut jalkaprässillä ja reisipenkillä, Liukkonen kertoi.

– Altaassa harjoittelu on muuten normaalia, mutta syksyllä en tehnyt startteja ollenkaan. Nyt viime viikkoina olen tehnyt startteja viestivaihdoilla. Siinä ei tule samanlaista pyöristystä kuin tavallisessa startissa.