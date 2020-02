Yksityistallin Latvala haaveilee jopa voitosta Ruotsin MM-rallissa – "Fakta on se, että kolmen joukossa on oltava"

Rallin MM-sarjan kautta aikojen kokenein kuljettaja Jari-Matti Latvala ajaa ensimmäisen kisansa tällä kaudella tulevana viikonloppuna Ruotsissa.

Latvala on vahvistanut osallistumisensa Ruotsin ja elokuun Suomen ralleihin, jotka hän rahoittaa osin itse. Jo Ruotsissa pitäisi saada tulosta tehtyä, jotta haave useammasta kisasta tänä MM-sesonkina toteutuisi.

– Tavallaan voin lähteä paineettomasti ajamaan, mutta ei voi missään nimessä vain rallatella menemään. Fakta on se, että kolmen joukossa on oltava, jos yhtään mielii tulevaisuudessa olla tallipaikkaneuvotteluissa mukana, Latvala summasi tavoitteensa.

– Toivotaan, että kokemuksesta on hyötyä. Nuotituksessa käytimme hirveästi aikaa jääkohtien ja kivien merkkaamiseen. Koko ajan on vaara vaanimassa. Lumipenkkaa ei ole yhtään turvana, ja ojat ovat syvät.

Leuto talvi piinannut

Ruotsin ralli oli pitkään vaakalaudalla leudon talven takia.

Erikoiskokeilla on jäätä, mutta lunta ei juuri ollenkaan. Isot osuudet mennään puhtaasti soralla, mikä tekee piikkipyörien säästämisestä haastavaa.

– Keli on parempi kuin odotin, mutta ei missään nimessä helppo. Välillä mennään ihan jäällä ja sitten taas soralla, Latvala sanoi.

– Se vaikeuttaa, kun näitä piikkipyöriä ei ole oikein tehty kestämään varsinkaan pehmeässä sorassa ajamista, hän lisäsi.

Torstaille aiottu päivän ainoa erikoiskoe muuttui testi-ek:ksi.

Rovanperän suunnitelmat uusiksi

Latvala laittoi yli 100 000 euroa omaa rahaa likoon Ruotsin näyttöpaikkaan. Villeimmissä unelmissaan tuurilainen on jo haaveillut viidennestä voitosta Ruotsin ”lumilla”.

Työtä ei kuitenkaan helpota erikoiskokeiden supistuminen vain kymmeneen, jolloin pitkästä tauosta huolimatta Latvalan vauhdin on löydyttävä heti.

– Mahdollisuuteni riippuvat paljon siitä, miten olosuhteet kehittyvät. Uskon, että jos saan ajon ja nuotin onnistumaan, niin siellä on monta paikkaa, missä voi eroja tehdä. Silloin kaikki on mahdollista.

Toyotan Kalle Rovanperä aloitti WRC-uransa kypsällä esityksellä tammikuun Monte Carlon MM-kilpailussa, mikä palkittiin viidennellä sijalla. Ruotsin rallin pitäisi olla nuorukaiselle tutumpi kilpailu, jossa voi jo kokeilla omaa huippuvauhtia MM-sarjan kärkinimiin. Olosuhteet ovat jokaiselle kuskille vieraat.

– On hankala sanoa, mitä siellä on luvassa. Tuskin kukaan on tuollaisia pätkiä ajanut piikkipyörillä. Siellä voi olla jopa vaaran paikkoja, kun tullaan soralta jäälle ja nastat ovat jääneet matkalle, Rovanperä sanoi.

– Lähtökohdat ovat tosi hankalat, kun testiä me emme ole näissä oloissa ajaneet. Tästä tuli vielä sprinttikisa, joten hirveästi ei olisi varaa totutella.

WRC-autolla suomalaisista kauden toisessa rallissa ajavat myös M-Sport Fordin Esapekka Lappi ja Teemu Suninen.