Yle: Epäasialliseen käytökseen syyllistynyt muodostelmaluisteluvalmentaja hyllytettiin toistaiseksi

Epäasialliseen käytökseen syyllistynyt muodostelmaluisteluvalmentaja on hyllytetty toistaiseksi tehtävistään seurassa, kertoo Yle. Ylen mukaan asian on päättänyt seuran hallitus.

Taitoluisteluliitto tiedotti maanantaina edellyttävänsä epäasialliseen käytökseen syyllistyneen valmentajan seuralta jatkotoimia. Liitto pyytää seuraa selvittämään, onko valmentajalla edellytykset jatkaa työssään.

Liiton kurinpitolautakunta antoi perjantaina yhdelle valmentajalle vuoden kilpailukiellon asiattomasta käytöksestä ja toiselle varoituksen. Kilpailukielto koskee liiton alaista kilpailutoimintaa, mutta vain seuralla on mahdollisuus päättää valmentajan työsopimus.

– Edellytämme, että epäasialliseen käytökseen syyllistyneen valmentajan jäsenseura suhtautuu asiaan äärimmäisellä vakavuudella ja harkitsee, onko valmentajalla edellytyksiä jatkaa työssään, liitto ilmoitti tiedotteessaan.

– Suomen Taitoluisteluliitto on ollut yhteydessä jäsenseuraan, jossa valmentajat toimivat ja on pyytänyt seuralta selvitystä toimenpiteistä, joihin seura aikoo ryhtyä. Selvitystä on pyydetty mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon kuluttua.

Samalla Taitoluisteluliitto ilmoitti jatkavansa kurinpitosääntöjensä uudistusta.

Kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan kilpailukieltoon määrätty valmentaja rikkoi urheilun eettisiä sääntöjä käyttämällä valmennuksen yhteydessä epäasiallista kieltä, huutamista ja nöyryyttämistä.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kyse on muodostelmaluisteluvalmentajista. Liitto ei ole paljastanut valmentajien seuraa eikä henkilöllisyyttä.