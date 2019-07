Jyväskyläläinen maajoukkueuimari Ari-Pekka Liukkonen on ilmoittanut tukevansa kiinalaisuimari Sun Yangia vastaan protestoineita urheilijoita, kertoo Yle.

Etelä-Korean Gwangjussa pidettävissä uinnin MM-kisoissa on puhututtanut Sunin tilanne. Jo kaksi mitalistia on protestoinut hänen menestystään, sillä kiinalaisen on kerrottu rikkoneen aiemmin vasaralla verinäytepullojaan dopingtestissä. Sun selvisi tilanteista rangaistuksitta, ja on näissä kisoissa voittanut toistaiseksi 400 ja 200 metrin vapaauinnin mestaruudet.

Australialaisuimari Mack Horton protestoi Sunin kilpailuoikeutta nousematta palkintokorokkeelle 400 metrin palkintoseremoniassa. Britannian Duncan Scott jätti 200 metrin podiumilla kättelemättä ja onnittelematta mestari Sunin.

– Ennen kaikkea on harmi, että urheilijat joutuvat ottamaan kantaa tuollaisiin asioihin. Mutta toisaalta, jos Kansainvälinen uimaliitto FINA ei tee asialle mitään, on uimareiden pakko tehdä jotain, Liukkonen kommentoi Yle Urheilulle.

Horton, Scott ja palkintojenjaossa aggressiivisesti käyttäytynyt Sun saivat kukin FINAlta varoituksen.

– Tosi iso peukku Hortonille ja Scottille, että ovat tuolla tavalla osoittaneet sen, että dopingsäännöksiä pitää noudattaa, Liukkonen kehuu.

Itsekin kisoissa uinut Liukkonen pitää FINAn toimintaa korruptoituneena. Hänen mukaansa tuomiot dopingrikkeistä ovat joko todella pieniä tai olemattomia sen takia, että räikeimmät dopingmaat ovat kansainvälisen uimaliiton suuria tukijoita.

– On tosi surullista, että tietyistä maista tulee olympiadin aikana kymmenkunta dopingkäryä. Näitä ovat Venäjä, Brasilia, Kiina erityisesti, mutta yksittäisiä tapauksia tulee muualtakin. Näiltä mailta löytyy aina joku selitys, joka menee liitossa läpi, kunhan vain on joku selitys, Liukkonen spekuloi.

Liukkosen MM-kisareissu ei ole mennyt urheilullisesti täysin putkeen pitkään vaivanneiden selkävaivojen vuoksi. Hän polski 50 metrin rintauinnissa aikaan 28,45 ja jäi sijalle 43. Miesten 100 metrin vapaauinnissa hän selvitti altaanmitat ajassa 49,98 jääden ennätyksestään puolisen sekuntia ja jääden sijalle 44.

Hänen päämatkansa on 50 metrin vapaauinti, joka kisataan perjantaina.