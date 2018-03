Yle: Poliisi ja Mestaruusliiga tutkivat Tiikerien ja Hurrikaanin välisen lentopallo-ottelun tapahtumia

Viime lauantaina Kokkolassa pelatun Tiikerien ja Hurrikaanin välisen lentopallon miesten Mestaruusliigan ottelun tapahtumista on tehty rikosilmoitus, Yle uutisoi. Ylen tietojen mukaan Hurrikaanin kannattajien väitetään huutaneen rasistisia huutoja, ja kokkolalainen katsoja on kertomansa mukaan joutunut pahoinpidellyksi ottelun jälkeen.

Mestaruusliigan hallitus kokoontuu maanantaina selvittämään asiaa omalta osaltaan. Hallitus ruotii muun muassa sitä, millainen vastuu seuralla on kannattajiensa toiminnasta.

– On loistavaa, että seuroilla on faneja, jotka menevät joukkueen mukana ja ikävää, jos tapahtuu ylilyöntejä. On linjattava niin ettei aseteta esteitä fanien matkustamiselle, sillä on kaikkien etu että heitä on, Mestaruusliigan toiminnanjohtaja Jussi Jokinen kertoi Ylelle.