Yleisöäänestyksen kautta voittajaksi – Willow Pride yllätti Kavioliiga gp:ssä

Lahden Jokimaalla ravattiin molempien rotujen Kavioliiga gp:t. Suosikit olivat molemmissa lähdöissä vaikeuksissa.

Lämminveristen Kavioliiga gp:ssä nähtiin todellinen jymy-yllätys. Viime lauantaina kilpailukautensa aloittanut Willow Pride esiintyi avausstartissaan vaisusti, mutta pääsi mukaan tämän lauantain kilpailuun yleisöäänestyksen kautta.

Radalta kahdeksan startannut Willow Pride pääsi etenemään sisärataa pitkin johtohevosen kantaan. Rinnalla ravasi suurena suosikkina Jokimaalla startannut T.Rex, joka on hallinnut talven Kavioliiga-osakilpailuja. Suosikki ponkaisi kuitenkin laukalle, mikä avasi Willow Pridelle väylät kirikaistoille. Tamma spurttasikin kovaa vauhtia, ja jätti muut kauas taakseen voittaen ylivoimaisesti.

"Yllätyshän tämä oli"

Valmentaja Markku Nieminen oli jäänyt seuraaman suojattinsa edesottamuksia kotiinsa Urjalaan, mutta voiton ohjastanut Ari Moilanen oli haltioitunut Willow Priden hurjasta esityksestä.

– Yllätyshän tämä oli. Sisärata oli tyhjänä, joten ajattelin yrittää sitä kautta. Hevonen oli todella hyväntuntuinen ja voitti vaivatta. Sillä olisi vielä ollut tarpeen vaatiessa paljon voimia jäljellä, Moilanen sanoi.

Kylmäveristen Kavioliiga gp:ssä ei yhtä suurta yllätystä nähty, mutta suosikille ei voitto siinäkään mennyt. Hurjista vauhtivaroistaan tunnettu Välähdys starttasi kotkalaisvalmentaja Ville Korjuksen ohjastamana ykkösradalta. Melkoisena ruutitynnyrinä tunnettu ori laukkasi heti alkukiihdytyksessä, ja sen juoksusta muodostui sen jälkeen liian vaikea voittoa ajatellen.

Parhaiten suosikin epäonnistumisen hyödynsi Arto Hammarin ohjastama Sheikki, joka on viimeistään tänä talvena kohonnut kylmäveristen eliittiin. Ori jyräsi jälleen väkivahvasti kukistaen voittomatsissa Evartin, joka debytoi kaksi viikkoa sitten Kavioliigassa voitokkaasti.

– Olin vähän huolissani, että saako se tilaa kirille, kun se oli alussa sisäradalla, eikä Arto ole koskaan Sheikillä ajanut sisärataa, orin valmentaja Matti Lautamäki kertasi lähdön jälkeen.

– Jotenkin hän hevosen sieltä taiteili vapaille kaistoille. Loppukurvissakin ajattelin, että ollaan kolmansia, niin kovia hevosia oli vastassa.

Muita voittajia Lahden kierroksella olivat Perchpond, Vokkeni, Might Be Romeo, Morison, Selene Lune, Elias Juonetar, Better Boss, Fountain Dynamite sekä Le Gross Bill.