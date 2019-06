Yleisurheilun huipputason GP-kisat ensimmäistä kertaa Harjulla – JKU:n 18-vuotias monilahjakkuus tavoittelee EM-rajaa

Jyväskylässä, Harjun stadionilla, järjestetään keskiviikkona kotimaisen yleisurheilun huipputapahtuma, Motonet GP -kilpailut. Kesän 2017 loppuun asti kyseinen kilpailukiertue tunnettiin nimellä Eliittikisat. Viime vuonna siirryttiin GP-kisojen malliin.

Tämän kesän GP-kiertue alkoi Lahdessa kesäkuun alussa. Jyväskylän jälkeen kilpailu järjestetään vielä Tampereella, Lapinlahdella, Joensuussa sekä Espoossa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Jyväskylän Kenttäurheilijat toimivat järjestäjänä ja Harju stadionina GP-kilpailuille.

Harjun illassa kenties suurin odotus on ladattuna pika-aitoihin. Miesten 110 metrin aidoissa JKU:n Elmo Lakka tavoittelee Dohan kovaa MM-rajaa, joka on 13,46. Lakan ennätys on 13,60.

Naisten 100 metrin aidoissa nähdään koko kotimainen, kovavireinen kärkiporukka; Nooralotta Neziri, Annimari Korte, Reetta Hurske sekä myös kilpailukautensa avaava Lotta Harala. Heistä Korte on jo rikkonut Dohan MM-rajan. Neziri jäi rajasta sadasosan päähän juostuaan Turun Paavo Nurmi Gamesissa ajan 12,99.

Aikuisten arvokisoissakin jo meritoituneiden nimien lisäksi Harjun GP-kisoissa nähdään tukku nousevia huippuja, kuten JKU:n monilahjakkuus Eemil Helander. 18-vuotias juoksee keskiviikon kisoissa miesten 5000 metrillä.

– Viime kesänä juoksin ainakin Lapinlahdella, mutta ei näitä GP-kisoja ole vielä montaa omalla uralla takana. Varmasti tulee kovatasoinen kilpailu, pohtii Helander, jonka ennätys 5000 metrillä on 14,44.10.

Tavoitteena nuorten EM-raja ja reilu ennätysparannus

Helander lähtee keskiviikkoiltana tavoittelemaan alle 19-vuotiaiden EM-kisojen tulosarjaa, joka on 14,30.

– 5000 metriä sopii itselle hyvin, vaikka kenties se 3000 metrin esteet on ollut ykkösmatka. En ota paineita EM-rajasta, mutta kyllä ajatuksena on lähteä sellaiseen vauhtiin, että tuo 14,30 voisi alittua, Helander suunnittelee.

Harjulla ennakkosuosikit 5000 metrin matkalla ovat ulkomaisia osallistujia. Ukrainalaisen Stanislav Maslovin sekä valkovenäläisen Siarhei Platonaun ennätykset ovat alle 14 minuutin.

Yleisurheilukauden tähtäin Helanderilla tällä hetkellä on Ruotsin Boråsissa, missä järjestetään heinäkuun 18.-21. päivä alle 19-vuotiaiden EM-kilpailut. Lisäksi Kalevan Kisat kuuluvat nuorukaisen kesän päätapahtumiin.

– 3000 metrin esteissä rikoin nuorten EM-rajan ja oman ennätyksen jo helatorstaina. Lisäksi EM-kisoissa olisi tarjolla 3000 metrin sileä ja 5000 metriä sekä tietty lyhyempiäkin matkoja. Aikataulu EM-kisoissa on kuitenkin niin tiukka, että fiksuinta lienee osallistua vain yhdelle matkalle. Sen suhteen en ole vielä päätöstä tehnyt, Helander kertoo.

Päätös hiihdon ja yleisurheilun välillä lähenee

Helanderin kisat jatkuvat Harjun jälkeen jo lauantaina Kuortaneella.

– Ja kesäkuun lopussa kestävyysjuoksukarnevaaleilla olisi tarkoitus parannella taas ennätystä 3000 metrin esteissä.

Ari Nummelan valmentamaa Helanderia on helppo kutsua monilahjakkuudeksi etenkin siksi, ettei kestävyysurheilija ole vieläkään tehnyt ratkaisua, onko päälaji hiihto vai yleisurheilu. Molemmissa hän on kuulunut maajoukkueryhmityksiin. Viime hiihtokaudella hän saavutti nuorten SM-kisoissa yhteensä kolme kultamitalia ja yhden hopean.

– Ensi talven ainakin aion vielä hiihtää. Ehkä sen jälkeen on aika ruveta miettimään päälajia. Toivottavasti tässä vuoden sisällä alkaisi muodostua ajatuksia siitä, kumpi nousee päälajiksi, Helander tuumii.

Yleisurheilun GP-kilpailut Harjun stadionilla keskiviikkona 19.6.