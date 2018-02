Ylellä yhä monipuolisin kattaus vapaiden kanavien olympialähetyksissä

Intohimoisimpia penkkiurheilijoita odottaa vauhdikas kanavapujottelu, kun olympialaiset pyörähtävät helmikuussa käyntiin.

Yle on perinteisesti näyttänyt olympiaurheilun kattavasti televisiokanavillaan. Etelä-Korean Pyeongchangissa kisattavat olympialaiset näkyvät useilta eri kanavilta, ja penkkiurheilija joutuu usein hakeutumaan television sijaan internetin ääreen. Internet on myös mahdollisuus. Yle saa lähettää Areena-palvelussaan viittä lajia samaan aikaan, joten valinnanvaraa riittää. Perinteisillä televisiokanavilla TV2 on olympialaisten pääkanava. Yle seuraa olympialaisia tarkasti myös verkkosivuillaan ja teksti-tv:ssä.

Suomalaisten suurimmat mitaliodotukset kohdistuvat jääkiekkoon, maastohiihtoon, ampumahiihtoon ja yhdistettyyn. Näistä vain miesten jääkiekkoon Discoveryllä on yksinoikeus. Muuten kisojen oikeudet on jaettu kaupallisen Discoveryn sekä Ylen välillä.

Tutut suomalaislajit ampumahiihto, maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty näkyvät vapaasti Ylen televisiokanavilla. Areenassa on näiden lajien osalta lähes sama tarjonta kuin televisiossa.

Pohjois-Suomi jääkiekkokatveessa

Discoveryn ilmaiskanava TV5 välittää Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen ottelut ja turnauksen ratkaisupelit kotikatsomoihin, mutta kyseinen kanava ei näy kaikkialla Suomessa.

Digitan verkkosivujen mukaan Pohjois-Lappi ja iso osa entisen Oulun läänin itäosista ovat TV5:n näkyvyysalueen ulkopuolella. Myös alueelliset vaihtelut ovat mahdollisia.

Niillä alueilla, joilla TV5 ei näy, Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen ottelut ovat katsottavissa internetissä toimivasta maksullisesta Eurosport Playerista.

Eurosportin maksulliset televisiokanavat näyttävät kattavasti eri lajeja, mutta Eurosport Player on ainoa mahdollisuus katsoa kaikki kilpailutapahtumat.

Studio-ohjelmaa kahdella kanavalla

Suorien mäkihypyn, jääkiekon, maastohiihdon ja yhdistetyn lähetysten lisäksi TV5 esittää myös studio-ohjelmia esimerkiksi miesten jääkiekosta.

Lisäksi TV5:n tarjontaan kuuluu kello 17–19 esitettävä kooste päivän tapahtumista ja Päivän parhaat -ohjelma, joka esitetään päivittäin kello 19–20. Discoveryn Kutonen-kanava näyttää koosteita päivän kisatapahtumista myöhäisillassa.

Yle niputtaa kilpailupäivän TV2:ssa Korea tunnissa -studio-ohjelmalla, jossa summataan päivän huippuhetket ja tartutaan ajankohtaisiin asioihin. Ohjelma esitetään kello 18.

Päivittäin kello 19 televisiolähetykset siirtyvät yksinoikeudella Discoveryn hallinnoimille kanaville parhaan katseluajan ajaksi kello 21 saakka.

Olympialaisille Yle raivaa tilaa kanavilleen tekemällä muutoksia normaaliin tarjontaansa. Esimerkiksi aamun ja illan Pikku Kakkonen ja kouluikäisille suunnattu Galaxi näkyvät olympialaisten ajan Ylen Fem&Teema -kanavalla.