Yli 20 vuotta samassa seurassa – Petri Kaukon pelaajaura hirviseura Happeessa on erittäin harvinainen yli lajirajojen

Joskus ympyrä sulkeutuu laajan kierroksen kautta. Ja vielä niin mutkaista reittiä, ettei kyseessä ole ympyrä ensinkään.

Petri Kauko otti ensimmäiset askeleensa Happeen liigapelaajana syksyllä 1998 Tapiolan Urheiluhallissa. Keväällä 2019 Kaukon ura päättyi 552 runkosarjaottelua ja 122 pudotuspelivääntöä myöhemmin täsmälleen samassa paikassa, kun Oilers paketoi puolivälieräsarjan Happeeta vastaan suoraan neljässä ottelussa.

– Illat on mennyt nyt kotona leikkiessä. Pienempi tyttö on ottanut ilon irti ja sen kanssa on pitänyt koko ajan touhuta. Legot ja barbiet ovat tulleet tutuiksi, Kauko kuvaili eläköityneen salibandypelaajan arkea.

Perheensä luokse Kauko säntäsi Espoossakin heti ottelun päätyttyä. Se oli hetki, joka kosketti lähes jokaista salibandyn seuraajaa.

– Perhe halusi lähteä perjantai-iltana töiden jälkeen Espooseen, vaikka yritin sanoa, että kyllä lauantaina vielä pelataan. Onneksi lähtivät, sillä tämä on ollut meille koko perheen juttu, Kauko kertoi.

Kaukon uraa voi liioittelematta kuvata ihmeelliseksi. Yli 20 vuotta yhdessä ja samassa seurassa on erittäin harvinaista yli lajirajojen. Kaukon avioliitto Happeen kanssa on sisältänyt niin hyviä kuin pahoja päiviä, mutta Mr. Happee ei ole juuri edes vilkaissut, olisiko ruoho vihreämpää jossain muualla.

– Ei poislähtö ole koskaan ollut edes lähelläkään. Totta kai tietyt puhelut tuli joka kevät, mutta jotenkin tähän kasvoi ja seurasta tuli tärkeä.

Aika moni muu seurasta on Kaukon aikana lähtenyt. Kevään 2005 hopeajoukkue hajosi parin seuraavan kauden aikana atomeiksi, ja Happee oli muutaman vuoden syvässä suossa. Liigakarsinnoissa hirviseuran pää pysyi, aika pitkälti Kaukon ansiosta, pinnalla, ja pahoissa talousvaikeuksissa ollut seura sinnitteli juuri ja juuri hengissä.

– Nyt on helppoa olla ylpeä. Tuntuu tosi hienolta, että olen vetänyt koko urani samassa paikassa. Mutta silloin, kun kaikki rinnalta lähti, niin kai sitä poislähtöä silloin itsekin mietti. En edes tiedä, miten sitä sai silloin itseään huijattua, mutta jokin usko siinä silloin säilyi, että vielä täältä noustaan, Kauko muisteli.

Aika nopeasti Kauko sai uskolleen vahvistusta. Happeen loistava juniorityö alkoi tuottaa erinomaisia liigapelaajia. Seura voitti viisi peräkkäistä nuorten Suomen mestaruutta 2007–12, ja voittamaan tottuneet nuoret saivat myös edustusjoukkueen lentoon. Nousukiito huipentui liigamestaruuteen 2014. Kauko pääsi kapteenina pitelemään ensimmäisenä Happee-pelaajana mestaruuspokaalia käsissään.

– Hienoja asioita on uralla tapahtunut, mutta eihän tuota mikään voita. Välillä ollaan oltu ihan pohjalla, mutta sitten nostetaan kannua täydessä jäähallissa 5 000 ihmisen edessä. Se oli meidän oma superfinaali.

Sinä keväänä palikat osuivat kohdalleen.

– Me vanhemmat pelaajat oli opittu vain häviämään, mutta junnut käänsivät kelkan. Ja olihan meillä sitten hirveä halu, kun kukaan ei kuitenkaan aikuisissa ollut voittanut mitään.

– Silloin kasvettiin vielä playoffien aikana ja usko omaan tekemiseen kasvoi koko ajan. Seppo (päävalmentaja Pulkkinen) oli siinä merkittävässä roolissa ja samoin valmentajista Korsmanin Jyri, joka koko ajan kertoi, mitä asioita me voidaan vielä parantaa.

Kauko oli metsästänyt mestaruutta jo kauan, mutta Pulkkinen oli jahdannut SM-kultaa vielä pidempään ja ennen salibandyyn siirtymistään jo lentopallovalmentajana.

– Ei sitä mestaruutta olisi halunnut kenenkään muun kanssa edes voittaa. Seppo oli mulle ensimmäinen the valmentaja. Hän toi ihan erilaisen kulttuurin seuraan. Vastaavasti itse olin Sepolle myöhemmin luottopelaaja. Seppo on iso osa mun uraa ja koko Happeeta, Kauko korosti.

Kevään 2014 juhlat jäivät Kaukolle lopulta myös peliuran ainoiksi.

– En tiedä, oliko se silti lopulta edes paras joukkue, joka meillä on ollut.

Vuotta myöhemmin Happee saattoi olla jopa koko kautta peilaten parempi. Finaaleissa Seinäjoen Peliveljet otti Happeesta henkisen yliotteen ja painoi mestariksi. Ratkaisevan osuman iski Mikko Kohonen, johon Kauko oli Vaajakoskella tutustunut jo toisella luokalla ja jonka kanssa Kauko yläasteikäisenä aloitti vakavamman salibandyn pelailun.

– Se oli hävitty mestaruus ja kova pala nieltäväksi, Kauko myönsi.

Himoittu mestaruus. Ankeaa suossa tarpomista. Upea matka. Lopulta Kaukon on aika helppoa nimetä, mikä on hienointa hänen pitkässä urassaan.

– Kyllä se on tämä yhteisö. Tämän kautta on tullut älytön määrä kavereita ja seurasta on löytynyt itselle työ. Ja yleisö. Espoossakin siinä viimeisessä ottelussa oli paljon väkeä Jyväskylästä. Sitä meidän pitää seurassa osata arvostaa.

Yli 20 vuoden aikana Kaukolle on kertynyt joukkuekavereita valtava määrä. Satoja? Useita satoja? Oikeaa määrää Kauko ei itsekään osaa arvioida.

– Uskon, että lähes kaikki tunnistan, jos näen heidät kuvassa.

Pelikavereista kaksi on kenties nostettava erikseen esiin: Veli-Matti Hynynen ja Mika Kohonen. Vuosi sitten lopettanut Hynynen saapui Happeeseen kesällä 2007, kun paikalliskilpailija SC Blues ei onnistunut nousemaan liigaan.

– En tuntenut Velsaa oikeastaan ollenkaan, ja aluksi ihmettelin, että onpa ylimielinen ja erikoinen kaveri, joka vetää alkulämmöt kengännauhat auki, Kauko muisteli.

– Kentällä yhteys löytyi heti. Jotenkin vain pelityylit ja pelin lukeminen sopivat yhteen, eikä meidän tarvinnut mitään edes sopia. Hävittiin tuolloin lähes kaikki pelit, mutta meidän kenttä (kolmantena niin ikään Bluesista tullut Janne Hulmi) teki melkein kaikki Happeen maalit. Ja löytyi se yhteys myös siviilipuolella. Velsa on nykyisin yksi mun parhaista kavereista ellei paras.

Kauko ja Hynynen oli Wayne Gretzky–Jari Kurri-tyylinen tutkapari, joka kylvi kauhua vastustajien leireissä. Kaksikko teki vuosien aikana pelkästään kulmavapareista kymmeniä maaleja. Kauko tarjoili ja Hynynen maalasi.

– Se on meidän patentti. Jos joku muu alkaa noita tehdä, heidän pitäisi oikeastaan maksaa meille.

– Ja Hessuhan (Juuso Heikkinen) tuohon meidän kaksikkoon kolmanneksi kuuluu. Se on meidän kaikkien aikojen ketju. Hessu teki oikeastaan kaikki hommat ja sai sitten kurat niskaan, jos peli ei toiminut.

Kohosen kanssa Kauko on ehtinyt pelata jo kolmeen eri otteeseen. He ovat vääntäneet yhdessä nuorina lupauksina viime vuosituhannella, Happeen hopeajoukkueessa kaudella 2004–05 ja viimeisen kerran päättyneellä kaudella, kun Kohonen palasi hieman yllättäen ainakin vuodeksi Ruotsista Happeeseen.

– Oli hemmetin hienoa päästä vielä pelaamaan Mihun kanssa. Hän on ollut pikkupojasta asti idoli vähän kaikessa. Oli muutaman vuoden vanhempi ja hyvä kaikessa. Mikan perässähän mä salibandynkin aloitin, ensin lähinnä jalkapalloa ja jääkiekkoa pelannut Kauko huomautti.

Moni ihmetteli, miksi ”vanha ja hidas” Kohonen vielä kerran saapui viime syksynä kotoiseen liigaan.

– Oli mahtavaa nähdä, kuinka monen mielipiteet muuttuivat kauden aikana, Kauko iloitsi.

Toisaalta Kohoseen liittyy yksi Kaukon uran suurimpia pettymyksiä.

– Mulle katkerin vuosi oli, kun Mika meni (kaudella 2015–16) Seinäjoelle eikä tullut meille. Hän on muistutellutkin nyt, että silloin oli vastassa kiukkuinen ukko, Kauko virnisti.

Numero 10 poistuu, mutta Happeesta Kauko ei mihinkään katoa. Uskomaton seikkailu hirviyhteisössä jatkuu tutussa roolissa, sillä Kauko on ollut seuran liigajoukkueen toiminnanjohtaja jo kolmen kauden ajan.

– Mulla on iso vastuu varainkeruusta, hoidan pelaajaneuvottelut ja päätän osin myös valmentajista, Kauko selvitti rooliaan.

Tätä kaikkea Kauko on tehnyt siis jo pelaamisen ohella. Tuplarooli on väistämättä käynyt raskaaksi.

– Onhan tämä ollut aika lailla 24/7-hommaa. Ja on se vaikuttanut kentällä, kun on pitänyt talousasioita miettiä. Pelin alkaessa olen katsellut, että onpa yläriveillä paljon tyhjiä rivejä. Siis sellaisia asioita, joita pelkästään pelatessa ei ole koskaan miettinyt.

Nyt Kauko voi siis keskittyä managerin, kuten hän työtään nimittää, rooliin. Selvää on, että myös siinä tehtävässä Kauko on valmis laittamaan itsensä likoon Happeen vuoksi.

On syytä epäillä, että Kaukolla on suuri hirvenmuotoinen sydän.