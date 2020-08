Yllättäjäjoukkue Vancouver Canucks unohti tyrmäystappion nopeasti

Jääkiekkoliiga NHL:n pudotuspelit karsintakierrokselta aloittanut Vancouver Canucks ei osoita taipumisen merkkejä mestaruuspokaali Stanley cupin metsästyksessä. Canucks kaatoi pudotuspelien avauskierroksella hallitsevan mestarin St. Louisin voitoin 4–2, ja tiistaina se otti avausvoittonsa länsilohkon kuuminta voittajasuosikkia Vegas Golden Knightsia vastaan.

Vegas vei sarjan avausottelun näytöstyyliin 5–0, mutta Vancouver napautti takaisin 5–2-voitolla. Los Angeles Kingsistä kauden aikana Vancouveriin siirtynyt hyökkääjä Tyler Toffoli pelasi ensimmäisen ottelunsa karsintakierroksen Minnesota-sarjan jälkeen ja teki tehot 1+2.

– Me emme pelanneet hyvin avausottelussa, mutta meillä oli hyvä tapaaminen joukkueen kanssa edellisiltana. Sitä voi kutsua motivaatioksi tai miksi tahansa, mutta meidän piti pelata paremmin ja vastata heille (Vegasille). Olin varma, että pystymme siihen, sillä olemme ennenkin tehneet samoin huonon pelin jälkeen, Canucksin päävalmentaja Travis Green sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Canucksin Bo Horvat teki kaksi maalia, ja maalivahti Jacob Markström venyi 38 torjuntaan. Vancouverin ruotsalaisnuorukainen Elias Pettersson iski Canucksin voittomaalin toisen erän lopussa ja kaksi syöttöpistettä päälle.

Pudotuspeleissä yhteensä 16 pistettä tehnyt Pettersson on pudotuspelien pistepörssissä toisena, edellään vain Coloradon tähtipelaaja Nathan MacKinnon. Sijoilla kolme ja neljä ovat suomalaistähdet Miro Heiskanen ja Mikko Rantanen.

Tampa tasasi voitot

Itälohkon puolella Tampa Bay Lightning nappasi tärkeän 4–3-jatkoaikavoiton Boston Bruinsista ja tasasi ottelusarjan tilanteeksi 1–1. Tampan jatkoaikasankariksi nousi ajassa 64.40 ratkaisun takonut Ondrej Palat.

Lightning-valmentaja Jon Cooper suitsutti joukkueensa henkistä lujuutta voiton jälkeen.

– Jos joukkueella on yhtään henkistä heikkoutta, he yleensä vain voivottelevat vastoinkäymisiään. Sellaista ei ole tässä ryhmässä. He eivät toimi niin, Cooper viestitti NHL:n verkkosivuilla.

Boston oli voittanut kaikki neljä otteluaan sen jälkeen, kun suomalaismaalivahti Tuukka Rask jätti pudotuspelit kesken perhesyiden takia. Nyt kakkosvahti Jaroslav Halak joutui kuitenkin taipumaan 36 torjunnasta huolimatta.