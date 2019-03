Zidane palasi voitolla Real Madridiin – Isco ja Bale viimeistelivät

Santiago Solarin Real Madridin päävalmentajana korvannut Zinedine Zidane sai hyvän startin tuoreelle pestilleen, kun Real kukisti Espanjan jalkapalloliigassa Celta Vigon 2–0. Ottelu oli Zidanelle nykyisen pestinsä ensimmäinen madridilaisjätin peräsimessä.

Maalinteossa onnistuivat toisella puoliajalla Isco ja Gareth Bale, joista ensiksi mainittu kulutti Solarin aikana lähinnä vaihtopenkkiä ja jälkimmäinen joutui kannattajien hampaisiin. Zidane osoitti Iscolle luottoa nostamalla tämän avaukseen.

Realin kausi on ollut vaikea, ja joukkue on pudonnut Mestarien liigassa ja Espanjan cupissa. Espanjan liigassa se on kolmantena, mutta ero ottelun vähemmän pelanneeseen Barcelonaan on jo yhdeksän pistettä.