Zlatan aikoo kadota julkisuudesta: "En halua, että lapseni joutuvat kulkemaan varjossani"

Ruotsalaisjalkapalloilija Zlatan Ibrahimovic aikoo hävitä julkisuudesta jalkapallouran päätyttyä.

Pohjois-Amerikan MLS-liigassa pelaavaa Los Angeles Galaxya edustava Ibrahimovic väittää ESPN:n haastattelussa, että ei viihdy julkisuudessa.

– Olen aina sanonut, että kun jalkapallourani päättyy, katoan julkisuudesta, Zlatan sanoo.

–Ihmiset tuntevat minut, koska pelaan jalkapalloa, mutta he eivät tunne minua ihmisenä. Minulla on ihana perhe ja yritän pitää perheen ja työn erillään. En halua, että lapseni joutuvat kulkemaan varjossani. He ovat minua tärkeämpiä, Zlatan päättää.