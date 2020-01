Zlatanilla maaliton paluu AC Milaniin – Ronaldo pamautti Juventukselle hattutempun

Italian jalkapalloliigan Serie A:n AC Milanin tuore hankinta Zlatan Ibrahimovic teki paluun italialaiskentille maanantaina, kun Milan kohtasi kotiottelussaan Sampdorian. Ibrahimovic, 38, tuli vaihdosta kentälle 55. minuutilla ja sai heti aikaan maalipaikkoja, mutta osumia ei tullut ja peli päättyi 0–0-tasapeliin.

Milania vuosina 2010–12 edustanut Ibrahimovic palasi Euroopan kentille vietettyään puolitoista vuotta Pohjois-Amerikan MLS-liigassa. Milan kaipaa apuja, sillä joukkue on pelannut Serie A:ssa vaisusti ja on jäänyt sarjan kärkikahinoista jo kauas. Joukkue on tehnyt vain 16 maalia kauden 18 liigapelissään.

Toinen kärkisuuruus Cristiano Ronaldo ei maanantaina jäänyt nuolemaan näppejään. Ronaldo pyssytti hattutempun sarjakärki Juventuksen 4–0-voitossa Cagliarista. Hattutemppu oli Ronaldolle ensimmäinen kansallisissa liigoissa sitten maaliskuun 2018 ja neljän maalin illan Real Madridin paidassa. Juvelle hän hattuili viimeksi viime vuoden maaliskuussa Mestarien liigan 3–0-voitossa Atletico Madridista.