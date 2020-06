Zlatanin patsas pysyy Malmössä, mies itse yhä sairastuvalla

Ruotsalaisen jalkapalloikonin Zlatan Ibrahimovicin patsas Malmössä on pysynyt otsikoissa pitkään patsaaseen kohdistuneen toistuvan ilkivallan myötä. Torstaina Malmön kaupunginjohto kertoi, että patsas pysyy kaikesta huolimatta Zlatanin synnyinkaupungissa, vaikka sen siirtoa pääkaupunki Tukholmaan on ajettu.

– Patsas pysyy Malmössä ja nyt tutkitaan, mihin paikkaan se voidaan pystyttää, tiedottaja Anders Malmström kertoi.

Ibrahimovic suututti synnyinkaupunkinsa ostamalla tukholmalaisseura Hammarbyn osakkeita. Syksyllä julkistetusta patsaasta on muun muassa sahattu nenä pois ja tammikuussa patsas kaatui, kun Zlatan-hahmolta katkaistiin jalka. Kullattu patsas on myös väritetty hopeiseksi.

Italialaisseura AC Milania edustava Ibrahimovic puolestaan on yhä sairastuvalla. Milan kertoi torstaina, että pohkeensa loukannut 38-vuotias kärkimies on poissa kentiltä vielä 10 päivää. Milan on palaamassa koronaviruksen pakottamalta tauolta Italian cupin välieräpelillä Juventusta vastaan ensi viikon lopulla.