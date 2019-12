Zlatanin patsas taas ilkivallan kohteena – nenä ja varvas poissa

Ruotsalaisen jalkapalloikonin Zlatan Ibrahimovicin patsas Malmössa on jälleen joutunut ilkivallan kohteeksi, kertoi Kvällsposten-lehti sunnuntaina. Patsaasta on nenä sahattu pois, ja myös pikkuvarvas puuttuu. Kullattu patsas on myös väritetty hopeiseksi.

Syksyllä julkistettua patsasta on vandalisoitu aiemminkin, ja se on ympäröity aidalla. Se ei kuitenkaan auttanut, ja nyt Zlatanin hopeanvärisissä patsaskasvoissa on nenän kohdalla reikä.

Malmö FF:stä maailmanmaineeseen singahtanut Ibrahimovic, 38, suututti synnyinkaupunkinsa ostamalla tukholmalaisseura Hammarbyn osakkeita. Mies itse ei ole juuri kommentoinut patsaan runtelua.

– En ole nähnyt sitä, Ibrahimovic totesi amerikkalaissivusto TMZ:n mukaan.