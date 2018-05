”On se peli mennyt mukavampaan suuntaan” – Suomen vauhti lähtee uuden sukupolven puolustajista

– Tykkään pelata omaa peliä kiekon kanssa ja nauttia vaan hyökkäyssuuntaan aina kun on mahdollisuus.

Kuulostaa kärkiketjun hyökkääjän puheelta. Mutta äänessä on Suomen MM-jääkiekkojoukkueen puolustaja Julius Honka.

Tätä on Suomen MM-joukkueen puolustajien peli. Honka, Miro Heiskanen, Tommi Kivistö, Markus Nutivaara, Ville Pokka, Juuso Riikola ja Miika Koivisto pelaavat kuin viisikon neljännet hyökkääjät. He purkavat vastustajan painostuksen kuljettamalla, nousevat tarvittaessa syvälle hyökkäysalueelle, mutta ehtivät myös luistelemaan takaisin puolustukseen.

– Meidän pelitapa vaatii pakeilta paljon, päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoo.

Suomi on MM-kisoissa pitänyt ennennäkemätöntä vauhtia. Enää muisto ovat viivelähdöt, joissa puolustaja seisoi oman maalin takana kiekon kanssa. Suomi haluaa hyökätä nopeasti ennen kuin vastustajan puolustus ehtii järjestäytyä – ja puolustaa syvällä vastustajan alueella.

– Jos katsoo meidänkin joukkuetta, puolustus on iso pala sitä. Me pystymme liikkumaan ja rakentamaan kiekon kanssa, ja meidän ympärille pystyy meidän pelisysteemin rakentamaan paljon helpommin. Se on meidän valttikorttimme. Kaikki taidot käyttöön vaan, Honka kertoo.

"Kunto pitää olla kova"

Muutos puolustajien pelitavassa on ollut hämmästyttävän nopea. Vielä neljän vuoden takaisissa MM-kisoissa Suomen kärkipuolustajiin kuului Jere Karalahti, jonka rauhallista liukumista takalinjoilla olisi mahdotonta kuvitella tämänvuotisen joukkueen vauhtileikittelyyn.

Karalahti oli kevään 2014 MM-kisoissa 39-vuotias ja tiettävästi alle satakiloinen. Nykymaajoukkueen puolustajien seassa hän olisi ikämies ja superraskassarjalainen: MM-joukkueen ensimmäisissä neljässä ottelussa pelanneiden seitsemän suomalaispuolustajan keski-ikä on 23,4 vuotta ja keskipituus 182,9 senttiä.

– Ei NHL-joukkueissakaan enää niin isoja pakkeja ole. Vanhat puolustajat puhuvat siitä, että pitää pudottaa painoa kesällä että pysyy mukana, Markus Nutivaara kertoo.

Koko on edelleen etu jääkiekossa, mutta vauhti vielä tärkeämpi.

– Totta kai se vaatii meiltä luistelua ja kunto pitää olla kova. Jos tuet hyökkäystä, pitää olla valmis puolustamaan pitkäänkin. Sitä ei ikinä tiedä, ja siinä on aina riski, että jos olet puoli minuuttia säätänyt hyökkäyspäässä, joudut vielä puoli minuuttia puolustamaan, Nutivaara sanoo.

Riskit näkyvät myös tulostaululla. MM-turnauksen neljässä ensimmäisessä pelissä Suomea vastaan on tehtyä tasakentällisin kolme maalia. Ne kaikki ovat aiheutuneet suomalaispuolustajan kiekonmenetyksestä hyökkäyssiniviivan yläpuolella.

"Se otti koville"

Pikkupoikana Nutivaara, 23, halusi olla hyökkääjä ja tehdä maaleja aivan kuten kaikki muutkin juniorit.

– Halusin aina olla hyökkääjä, mutta en muista, kuka koutsi se oli Kärpissä, joka sanoi, että olet jo niin hyvä luistelija, että kannattaa pakiksi mennä. Siellä on paljon kovemmat mahdollisuudet mennä ammattilaiseksi, Nutivaara kertoo.

Nutivaara ei muistaa tarkkaa hetkeä, jolloin hän vaihtoi hyökkäyksestä takalinjoille. Mutta hän muistaa tarkalleen, miltä se tuntui.

– Kaikki idolit olivat hyökkääjiä. Silloin se otti koville, mutta isä pyörsi lopuksi pään ja pisti pakiksi. Nyt pitää olla ihan tyytyväinen, että pääsi tänne.

Siirryttyään puolustajaksi Nutivaara jatkoi kiekon kuljettamista hyökkäysalueelle aivan kuten hyökkääjänäkin.

– On se peli mennyt mukavampaan suuntaan. Me päästään olemaan pelin sisällä koko ajan ja auttamaan hyökkääjiä. Se on isoin juttu.