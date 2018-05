”Sepe” Aholla, tai siis ”sepällä”, on aina ässiä hihassa – joukkuetoveri vertaa Leijona-sensaatiota NHL-supertähteen

Sanat loppuvat monilta lyhyeen, kun pitäisi luonnehtia jääkiekkoihmettä nimeltä Sebastian Aho.

– Ei sitä vesseliä oikein voi kuvailla. Se on seppä, Leijonien puolustaja Juuso Riikola sanoo.

Aho on tehnyt kahteen ensimmäiseen MM-otteluun 4+6=10 tehopistettä. Tällä menolla suomalaispelaajien yhden MM-turnauksen piste-ennätys menee ryminällä rikki. Ennätystä pitävät Petri Kontiola (2013) ja Saku Koivu (1999) 16 pisteellä.

– Huikea pelimies. On ollut aika hieno katsoa läheltä, miten se ketju on vetänyt, Suomen MM-ryhmän kapteeni Mikael Granlund kehuu.

Puolustaja Markus Nutivaara pelasi Ahon kanssa jo Kärpissä ennen tämän lähtöä NHL:ään. Vieläkö Aho onnistuu yllättämään tempuillaan?

– Joka kerta, joka kerta, Nutivaara vastaa.

Eliittiä pelin rytmittäjänä

Mikko Rantasta Aho ei enää kovin usein onnistu yllättämään, mutta...

– Tiedän, että hän pystyy sellaisiin temppuihin, mutta aina voi tulla joku ässä hihasta.

Aholla, 20, ja Rantasella, 21, on yhteistä historiaa juniorimaajoukkueista asti. Rantasen kehut voi asettaa siihen mittapuuhun, että hänen ketjukaverinaan Coloradossa pelaa Nathan MacKinnon, joka on yksi NHL:n parhaista hyökkääjistä.

– He ovat vähän erilaisia pelaajia. Sepe on ehkä vielä parempi rytmittämään peliä, MacKinnonilla sitten on se vauhti ja räjähtävyys, hän on yksi parhaista luistelijoista.

– Uskon, että Sepestä tulee ihan yhtä hyvä pelaaja, jos pysyy terveenä, Rantanen povaa.

aiken takana on…

Jätetään viimeinen sana Aholle itselleen. Mikä on MM-kisojen kuumimman ketjun hirmutehojen takana?

– Vaikea sanoa. Jos tietäisi, varmaan aina tekisi niin paljon.