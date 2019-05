Gallian kukolle tulee sulkasato - Sentteripula ei leijonia lannista

ASETELMA: Pariisi kaksi vuotta sitten. Ahdistunut ja ylikorostuneesti riskejä vältellyt Suomi häviää hurmioituneen kotiyleisönsä edessä pelanneelle Ranskalle häpeällisesti 1-5. Uskomaton on tapahtunut, Gallian kukot ovat kaataneet leijonat jääkiekon MM-kisoissa. Kerta on ensimmäinen ja ainoa laatuaan.

Nyt kellossa on toinen ääni. Leijonat ei ole ahdistunut eikä se välttele riskejä ylikorostuneesti. Ranskalla on jalkeilla heikompi ryhmä kuin kotikisoissaan, eikä se ole voittanut Kosicessa vielä peliäkään. Suomi puolestaan on vahvasti kiinni lohkovoitossa.

Perjantain ottelussaan Britanniaa vastaan Jukka Jalosen miehistö jaksoi jauhaa kärsivällisesti, vaikka välillä näytti siltä, ettei ihan sataprosenttisesti olisi huvittanut. Moraali heikkoa vastustajaa vastaan pysyi silti korkealla ja lopulta joukkue päksi melko tyylipuhtaan 5-0 -voiton.

Sentteriosastolle perjantai toi lisää jobinpostia, kun Eetu Luostarisen kisat päättyivät polvivammaan. Ennestään sairastuvalla oli jo Juho Lammikko, joka on harjoitellut jo pariin otteeseen, mutta ei pelaa vielä tänään. Näin laitahyökkääjistä sentterin tontille siirtyy Jere Sallinen. Maalille palaa Kevin Lankinen.

ARVIO: Voittajasta ei pitäisi olla epäselvyyttä, mutta toki Britannia-ottelun kaltainen alkunihkeys on mahdollista. Leijonien kärsivällisyys kuitenkin riittää ja eheä viisikkopeli jauhaa ennemmin tai myöhemmin 4-5 maalia. Ranska tekee yhden tai kaksi.

SEURAA HEITÄ: Eräs leijonien rennonletkeän meiningin ruumiillistuma Kosicessa on ollut ykkösketjun vasen laita Toni Rajala. Juonikkaalla ja peliälykkäällä Parkanon miehellä on koko ajan hyväntuulinen virne päällä ja läppä lentää. Myös kaukalossa tapahtuu, kun seuratasolla EHC Bieliä edustava Rajala on nakuttanut viiteen peliin tehot 1+4.

KalPasta kiekko-oppia hakeneella Alexandre Texierilla on ollut melkoinen kausi. Ensin pohjalle liigasesonki ja 41 pistettä. AHL:n Cleveland Monstersissa seitsemän ottelua ja 5+2. Sitten Columbus Blue Jacketsiin NHL:n puolelle, jossa kahden runkosarjaottelun saldo oli yksi maali, kahdeksassa playoff-ottelussa kirjattiin 2+1. Kosicessa Texier on kasannut viiteen peliin 1+1. Liiga, AHL, NHL ja MM-kisat samalla kaudella. Melkoinen paketti 19-vuotiaalle!

LEIJONIEN KOKOONPANO:

1: 25 Toni Rajala - 15 Arttu Ilomäki - Niko Ojamäki; 4 Mikko Lehtonen - 55 Atte Ohtamaa

2: 82 Harri Pesonen - 65 Sakari Manninen - 24 Kaapo Kakko; 40 Petteri Lindbohm - 28 Henri Jokiharju

3: 19 Veli-Matti Savinainen - 76 Jere Sallinen - 71 Kristian Kuusela; 70 Niko Mikkola - 7 Oliwer Kaski

4: 41 Joel Kiviranta - 21 Juhani Tyrväinen - 12 Marko Anttila; 50 Miika Koivisto - 58 Jani Hakanpää

Maalivahti: Kevin Lankinen (Veini Vehviläinen)