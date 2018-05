Huippuottelun pelannut Säteri: Voitto Kanadasta hymyilyttää aina

Isot voitot jääkiekossa vaativat aina onnistuneen pelin maalivahdilta. Siinä missä Kanada joutui vaihtamaan maalivahtia Curtis McElhinneyn päästettyä yhdeksästä laukauksesta kolme sisään, pysäytti Harri Säteri Suomen maalilla 30 kanadalaislaukausta ja piti Suomen pystyssä toisen erän vaikeilla hetkillä.

– Kyllä voittopeli ja varsinkin voitto Kanadasta hymyilyttää aina, Säteri sanoi.

Ainoa Säterin taakse livahtanut kiekko oli Jean-Gabriel Pageaun avauserän puolivälissä laukoma tasoitus 1–1:een.

– Sitä ei nähnyt yhtään. Se taisi mennä meidän äijästä. Valitettava, mutta ei nähnyt yhtään, Säteri sanoi.

Säteri kiitteli Suomen puolustusta.

– Minusta aika ehjä 60 minuuttia meiltä. Me puolustimme hyvin ja puolustimme hyvin maalinedustalla. Me halusimme enemmän ja ansaitsimme voiton. Äijät teki tästä pelistä minulle hyvän. Minulla oli luottavainen olo, ei tarvinnut miettiä että kohta tulee ja takatolpalla on äijä. Hyvä puolustuspeli.

Säteri oli Suomen ykkösvahti viimevuotisissa MM-kisoissa, ja se poiki hänelle sopimuksen NHL:ään, jossa hän sai tehtyä debyyttinsä pitkän odotuksen jälkeen. Tämänvuotisen MM-kisat ovat Säterille jälleen näytönpaikka NHL:ään.

– Aina se tekee hyvää. MM-kisoissa ollaan joukkuetta varten ja yksilöt pitää unohtaa. Mutta totta kai kun joukkue pelaa hyvin, yksilötkin nousevat esiin.