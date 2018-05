Husso torjuu Leijonien maalilla Latvia-pelissä: "Turha ruveta mitään ylistressaamaan"

Ville Husso torjuu Leijonien maalilla illalla jääkiekon MM-kisojen ottelussa Latviaa vastaan Tanskan Herningissä. Maalivahdin vaihtoa lukuun ottamatta Suomen kokoonpano on sama kuin eilisessä avausottelussa Etelä-Koreaa vastaan.

– Se on ainutkertainen juttu jos pelille pääsee, niin sitten vaan nauttii siellä maalilla ja antaa kaikkensa. Turha ruveta mitään ylistressaamaan. Samaa jääkiekkoa se on kuin kaudellakin on pelattu. Menee vaan nauttimaan, Husso sanoi Suomen vapaaehtoisten aamuharjoitusten yhteydessä.

Jäällä kävi kaksi maalivahtia ja neljä kenttäpelaajaa. Päävalmentaja Marjamäki kohotti kuntoaan juoksemalla harjoitusten aikana 26 minuutin vauhtileikittelylenkin keskisykkeellä 145 lyöntiä minuutissa.

– Joukkue ymmärtää, mikä on rytmin merkitys. Kun pelataan, niin pelataan. Kun ei pelata, ollaan rennosti. Joukkue viihtyy varmasti toistensa seurassa, mutta semmoinen sisäinen vaatimustaso on, että jos me sovitaan jotain, siitä pidetään kiinni, Marjamäki sanoi.

Suomen ja Latvian ottelu alkaa kello 21.15 Suomen aikaa.